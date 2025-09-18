為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    9月了怎麼還有一堆颱風？ 氣象署解答了

    氣象署提醒，目前太平洋海面上已有3個熱帶系統蠢蠢欲動，下週恐有颱風接近台灣。9月中下旬仍是颱風活躍期，應持續關注氣象資訊，做好防颱準備。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/09/18 13:10

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕目前在太平洋有3個熱帶性低氣壓同時存在，可能形成「3颱共舞」局面，不少民眾疑惑「9月不是進入秋季了，怎麼還有一堆颱風形成的消息？」氣象署對此解答，9月其實也是颱風的好發期，而且還是全年颱風第2多的月份。

    中央氣象署統今日在粉專「報天氣─中央氣象署」分享長期統計資料（1958至2024年），西北太平洋與南海地區平均每年約有25至27個颱風生成，其中7至10月為主要的颱風旺季，佔全年總數的70%。其中，8月是全年颱風生成數最多的月份，平均有5.39個，其次則是9月，平均約有5.04個。這也說明為何即便進入9月、天氣逐漸轉涼，颱風活動仍十分頻繁。

    氣象署指出，從每年生成的趨勢來看，春夏季（4至6月）為暖身期，颱風數量逐步增加，6月約接近2個；到了7至10月進入旺季，每月平均都有4個以上的颱風，其中8月與9月最為活躍；而11至12月雖進入秋冬，但仍可能有1至2個颱風生成，甚至曾出現過「跨年颱風」。

    氣象署說，雖然這些數據為長期平均值，但每年的實際狀況會有所不同。例如歷史上颱風數量最多的年份為1964年，共有37個，最少的則是2010年，僅有14個，顯示年際間差異相當大。

    氣象署最後提醒，目前太平洋海面上已有3個熱帶系統蠢蠢欲動，下週恐有颱風接近台灣。9月中下旬仍是颱風活躍期，應持續關注氣象資訊，做好防颱準備。

