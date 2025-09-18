竹縣焚化爐試運轉自家垃圾卻進不了廠 業者氣跳腳

台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥（左2）今天針對新竹縣焚化爐試運轉期間引發縣內廢棄物清運業者的反彈召開公聽會。（記者黃美珠攝）

2025/09/18 13:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕「新竹縣高效能熱處理設施（焚化爐）」自業者翰陽科技綠能（股）公司試運轉迄今已試燒約8萬噸垃圾，今天卻被新竹縣2大廢棄物清運相關公會抨擊竹縣垃圾難於進廠，幸運送燒了的價格不僅全台數一數二「高貴」，送燒管道還被焚化爐業者下的3個經銷商壟斷，民眾黨新竹縣議員林碩彥今天邀集縣府環保局、業者、以及公會等召開公聽會尋求共識。

縣府環保局一般廢棄物防治科長王世鴻要求，焚化爐業者先內部釐清代表窗口後，再邀集縣內2大廢棄物清運業公會坐下來協商送燒量和價格問題。

今天代表業者出席的翰揚科技總經理林學堅說，得標本案的是台鎔科技材料（股）公司，他們是台鎔下面的專案公司，負責新建工程，跟廢棄物清運處理業者之間的業務往來不在他職掌範圍，但允諾會把公會的心聲轉達給總公司了解處理。

新竹縣資源回收廢棄物清除商業同業公會理事長李懷珠首先發難說，他們從去年10月就跟經銷商有接觸，但迄今1噸垃圾都送不進去焚化，後來公會有會員幸運送燒了，但價格卻比送往外縣市還貴上至少1．6倍。她真的很問號，難道他們是次等公民嗎？新竹縣好不容易有焚化爐了，收的卻比別人貴，還優先燒別縣市的！他們連要找誰洽談都沒有門。

新竹縣廢棄物清除處理商業同業公會總幹事林子堯說，他們發現新竹縣焚化爐的收費，比桃園的每公斤貴1到2元，但收桃園來的垃圾卻每公噸只多加收500元，他希望業者能有讓新竹縣的垃圾優先進廠的機制，也能有調降空間。

新竹縣廢棄物清除處理商業同業公會總幹事林子堯直言，縣內的焚化爐應該建立新竹縣廢棄物優先進場的機制，送燒價格也應該調降。（記者黃美珠攝）

翰陽科技綠能（股）公司總經理林學堅強調他是工務團隊，新竹縣焚化爐的送燒業務，並不屬於他的權責。（記者黃美珠攝）

新竹縣資源回收廢棄物清除商業同業公會理事長李懷珠（左）當面抗議他們迄今1噸垃圾都進不了新竹縣焚化爐。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府環保局一般廢棄物防治科長王世鴻（立者）要求焚化爐業者釐清內部跟廢清業者的溝通窗口後，跟新竹縣2大廢清處理同業公會面對面協商送燒量和價格的問題。（記者黃美珠攝）

