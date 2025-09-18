沒當醫生反走海洋路！中研院院士陳鎮東自曝學生時代「放牛吃草」

中研院院士陳鎮東（前排左3）今天出席「校友捐贈國家圖書館感謝狀典藏校友館」記者會，透露父親希望他從醫，但他選擇喜歡的化工，並赴美攻讀海洋科學。（記者張聰秋攝）

2025/09/18 13:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕中央研究院院士、中山大學海洋科學系教授陳鎮東，今天（18日）回到已故父親任教過的母校彰化女中，參加「校友捐贈國家圖書館感謝狀典藏校史館」活動。他特別感謝父親的學生與校友們，協助整理並出版父母的文字與詩作，並將作品捐贈國家圖書館，讓更多人能閱讀欣賞。

陳鎮東致詞時透露，父母當年希望他讀醫科，因為醫師出路好，但他對醫學沒有興趣，最後選擇化工，並在赴美後才真正走上海洋科學這條路。他回憶，自己在彰化中學時，成績最好的其實是歷史與地理，理化數學並不突出，後來靠著赴美求學才接觸到完整的海洋學門，並投入研究至今。

請繼續往下閱讀...

他還笑說，母親並沒有幫他改過作文，「念書時比較像放牛吃草」，倒是姐姐字寫得一手好字。他直到在美國工作時才發現，母親白天默默在家寫作，最後完成厚厚一本書，讓他非常驚訝。父親的詩詞則是多年累積的心血，這次由校友協力整理出版，對他意義非凡。

陳鎮東表示，能讓父母的創作在圖書館典藏，除了感謝校友的幫忙，也覺得是對父母最好的紀念。他說，今天回到彰女，不僅感受到老同學的熱情，也看見家人與校友共同守護文化資產的一份心意，「真的很感動，也很高興能在這裡和大家見面。」

中研院院士陳鎮東（左4）今參加彰女記者會，感謝父親的學生與校友們，協助整理並出版父母的文字與詩作，並將作品捐贈國家圖書館，讓更多人能閱讀欣賞。（記者張聰秋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法