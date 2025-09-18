竹市舊漁貨直銷中心10/13停業 攤商大拍賣

新竹市舊漁貨直銷中心10/13後say goodbye全面停業，攤商即日起到10/13舉辦一尾不留一片不剩大拍賣活動。（記者洪美秀攝）

2025/09/18 13:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市舊漁貨直銷中心即將滿30週年，預計10月13日後全面停業，舊直銷中心86家攤商也將舉辦一尾不留、一片不剩的清冰箱大拍賣促銷活動，邀市民即日起到中秋連假期間來採買新鮮漁貨，不管是生魚片還是烤魚及各類冷凍鮮魚，都全部出清，攤商將休息1個半月後進駐一旁的新漁貨直銷中心，展望下個黃金30年。

新竹市新漁貨直銷中心硬體設備延宕多時後完工，波浪型的外觀與一旁的波光市集相呼應，目前工程正進行最後收尾階段，市府與新竹市漁會和直銷中心攤商業者也達成協議，將在10月13日起全面停業，預計休息1個月半後，12月初重新進駐新直銷中心後展開試營運，期趕上耶誕節及明年農曆春節的銷售檔期。

漁貨直銷中心攤商業者提到，因新直銷中心工程落後，原本舊直銷中心早在去年就得全面停業拆除，幸市議員劉康彥等民代協助攤商再爭取1年的緩衝期繼續營業，避免攤位流離失所又無法營業，如今隨著新直銷中心硬體設備已接近完工，市府與攤商和漁會也召開協調會，並達成共識，將在10月13日後全面停業，希望趕在年底前全面重新開幕營運，預計12月初舉辦試營運。

直銷中心86個攤商都很期待進駐新的直銷中心，期許展望下個黃金30年，也歡迎市民在10月13日前來舊直銷中心採買新鮮漁貨，所有新鮮漁貨將一尾不留一片不剩全部大拍賣，想要新鮮漁貨民眾及中秋烤肉民眾可把握舊直銷中心難得的機會。

新竹市舊漁貨直銷中心10/13後say goodbye全面停業，新的直銷中心目前已接近完工，預計12月初試營運。（記者洪美秀攝）

