    「遊桃園」APP推出AI旅遊助理 「小桃」樂幫遊客規劃遊程

    桃園市長張善政（左4）出席秋遊珍珠海岸智慧觀光記者會。（記者周敏鴻攝）

    2025/09/18 13:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局結合生成式AI技術，即起於「遊桃園」APP推出「桃園AI旅遊助理：小桃」，提供智慧觀光客服，小桃除可整合桃園市的景點資訊，依據民眾需求規劃遊程外，還能即時翻譯方便外國籍遊客問答，盼讓國內外的遊客來桃園市開心玩，都能更輕鬆。

    桃園市長張善政上午體驗與小桃互動，並請小桃幫他規劃大園區竹圍漁港的親子一日遊行程，小桃建議他到竹圍漁港看海、漁港海鮮區吃海鮮、竹圍海水浴場與豬鼻子沙灘漫步、彩虹橋看夕陽，讓張善政滿意地打了「100分」，他說，秋天快到了，屆時天氣不會太熱，歡迎遊客「秋遊珍珠海岸」遍賞桃園沿海美景，出遊前還能請小桃推薦景點、規劃行程，不須太傷腦筋、也不會像無頭蒼蠅般亂闖。

    觀旅局長陳靜芳補充，許多遊客受到AI技術影響，不再透過入口網站來搜尋景點並開始仰賴AI協助安排行程，旅遊訂房平台調查顯示高達六成六的台灣旅人樂於使用AI規劃行程，觀旅局為此積極研發旅遊助理的貼心服務，能使用國語、英文與韓語等多國語文互動，還24小時全年無休，隨時幫助國內外遊客輕鬆遊桃園。

    桃園市長張善政體驗與「桃園AI旅遊助理：小桃」互動。（記者周敏鴻攝）

    「遊桃園」APP推出「桃園AI旅遊助理：小桃」。（記者周敏鴻翻攝）

