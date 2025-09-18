南台、花東風雨躲不掉！專家曝部分系集較偏北靠近 下週二影響最劇

專家指出，「TD21」結構還沒有完全穩定下來，因此路徑預報也都還有調整的空間，預報模式的系集成員仍有的比較偏北靠近台灣。（圖擷自吳聖宇臉書）

2025/09/18 13:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前西太平洋有3個熱帶性低氣壓正在發展，其中「TD21」對台威脅較大，專家指出，「TD21」結構還沒有完全穩定下來，因此路徑預報也都還有調整的空間，預報模式的系集成員仍有的比較偏北靠近台灣，預估下週一起（22日）開始影響台灣，下週二（23日）對颱風風雨最大。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，海面上3個熱帶性低氣壓「TD20」、「TD21」、「TD22」都還沒有被命名為颱風，不知道誰會是米塔、樺加沙跟浣熊，只能看日本氣象廳怎麼判定。

跟台灣真正有關係的還是「TD21」，預報模式的系集成員仍是有的比較偏北靠近台灣，有的比較偏南靠近呂宋島，主因是「TD21」結構還沒有完全穩定下來，因此路徑預報也都還有調整的空間，需要再觀察，越往北靠近台灣當然影響程度就會越大。

吳聖宇指出，最接近台灣的時間仍然是落在下週二，不過因為它未來的範圍可能很大，因此應該下週一開始天氣就會受到影響了，下週二風雨最大，下週三（24日）逐漸遠離，但寬廣的外圍環流仍持續影響，對台灣影響真正要告一段落可能要等到下週四（25日）。詳細情況可能等預報路徑比較穩定之後再來評估，預估東半部（尤其花東地區）、恆春半島、南部山區風雨大概躲不掉，其他地方應該也都會是比較有感的情況，提醒民眾要注意颱風動態。

