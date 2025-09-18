為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    婆婆走了……回憶又少一味 高雄在地一甲子「純正愛玉冰」永久歇業

    高雄市南華商圈新興市場在地超過60年的「純正愛玉冰」，是不少人從小喝到大的回憶。（粉專「高雄美食走跳-刁嘴公主」授權使用）

    高雄市南華商圈新興市場在地超過60年的「純正愛玉冰」，是不少人從小喝到大的回憶。（粉專「高雄美食走跳-刁嘴公主」授權使用）

    2025/09/18 12:36

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕高雄市南華商圈新興市場在地超過60年的「純正愛玉冰」，是不少人從小喝到大的回憶。昨日有網友經過，驚訝地發現攤子上貼出「攤位出租」公告，Google地圖上也標註「永久歇業」，讓不少網友詫異。對此，也有高雄美食部落客指出，攤位主人阿婆的家人告知，陪伴在地人長大的婆婆，已經追隨菩薩走了，消息一出，令不少網友相當難過。

    「純正愛玉冰」在地經營超過一甲子，超級親民的銅板價，使用的是阿婆堅持的手洗愛玉，是不少當地民眾消暑的最愛，也是陪伴他們成長的經典好滋味，不少民眾喝了超過3、40年，表示「只要路過就會來上一碗」。

    昨日部落客「高雄美食走跳-刁嘴公主」，在粉專PO出照片，表示經過時發現攤位已經貼出出租公告，引發討論，而攤主阿婆的兒子則在下方留言指出，今年年初他媽媽就追隨爸爸，陪在佛祖身邊修行了，兩個姊姊身體也不好，只能將經營超過60年的攤位收掉，「謝謝大家這麼多年來對我們家支持」。

    貼文下方，網友紛紛表示：「我從小喝到大的……」、「我喝很久的愛玉居然消失」、「從小到大的回憶」、「又一攤記憶中的味道消失……」、「阿婆陪佛祖修行去了，阿彌陀佛」、「以前去那裏一定要吃的」、「這家我好愛耶….難過」、「哭哭 小時候的記憶」、「青澀學生時代的回憶……沒了」、「剛開始的時候好像才10塊錢」。

