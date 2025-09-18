人才多人才好、國家社會才會好 賴清德允諾政府會繼續投資教育

人才多人才好，國家社會才會好，總統賴清德今日頒發師鐸獎時，允諾政府會繼續投資教育，政府一定會全力幫忙孩子踏實築夢。（教育部提供）

2025/09/18 12:34

〔記者林曉雲／台北報導〕928教師節前夕，總統賴清德今（18）日頒發教育部師鐸獎時表示，「一日為師，終身為父」、「師與天地君親並列」，他代表國家頒發師鐸獎深感榮幸，他很幸運從小到大都得到老師的啟發教誨，也因國家民主化，教育蓬勃發展，讓他獲得專業知識，在民眾支持下進而有機會帶領國家，因此他致力於推動教育平權，讓每個孩子都有機會，國家有責任栽培人才，人才多人才好，國家社會才會好，個人生活好，國家社會也會跟著好。

賴清德說，他出生偏鄉是平凡學生，他的國小和國中都有同學畢業即去工作，偏鄉教育資源少，偏鄉孩子考上私立大學的機會高，為了讓所有孩子「只要想念書，就有機會接受教育」，政府因此推動公私立高中職免學費政策，並補助私立大學學生學雜費每年3.5萬元，低收入戶及中低收入戶學生額外補助2萬元及1.5萬元，另補助宿舍費（每月5000元）、補助租金（一年300億元補助，全國79萬人受惠）、交通津貼（如T-pass）等，教育部也補助大學整修建宿舍。

請繼續往下閱讀...

此外，賴清德強調重視全人教育，重視學生的差異、啟發潛能、兼顧身心發展，現在是AI人工智慧時代，也是淨零轉型時代，例如教育部推動高中職和大學合作開設AI多元選修課程，讓孩子及早學習；政府近年也加大教育投資，推動「第二期高等教育深耕計畫」，5年（2023至2027年）預計投入970億元，較第一期增加132億元，共補助138所大專校院推動計畫，全面提升大專校院品質及促進高教多元發展，強化學術研究與促進產學合作。

賴清德也提及9月9日成立的運動部，強調由2面奧運金牌得主李洋出任首任運動部長，讓喜歡運動的年輕人也覺得有希望，政府會持續投資教育，讓孩子長出夢想的翅膀。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法