又來了！彰化線西傳雞舍血案 「雞農哥」哀號：中秋烤雞沒了

彰化線西也傳出雞舍遭流浪狗攻擊，造成20多隻土雞慘死。（姚量議提供）

2025/09/18 12:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕繼日前彰化田尾發生雞舍血案，線西也傳出流浪狗闖入雞舍，造成20多隻紅羽土雞慘死，唯一倖存的土雞也嚇得魂飛魄散，這是3天來的第2起。由於雞舍是前台北畜產公司總經理、有「雞農哥」之名的姚量議老家，讓姚量議哀號，這下子中秋烤雞都沒了！

姚量議表示，這次遭受流浪狗攻擊的雞舍，這是媽媽養來給家人吃的，所以，都比一般土雞來得大，大約養了15週，每隻都超過5台斤，原本是打算中秋節烤肉以外，也可以作為秋冬進補，這下子全沒了。

請繼續往下閱讀...

姚量議指出，這起雞舍遭攻擊是在昨天（17日），弟弟一早起床看到20多隻土雞，竟然屍橫遍野，現場一片慘狀，全都是被狗咬斷脖子、肚子被啃食的痕跡，懷疑流浪狗有可能是挖洞入侵，或是破壞簡易圍籬直接闖入，讓土雞完全沒有招架空間，弟弟、媽媽看到都難過到心痛。

姚量議說，他從小就看著父母養土雞，曾經有養過1萬隻，因為流浪狗闖入咬死了上百隻，災情非常慘痛。但流浪夠問題對雞舍來說，根本完全無解，因為野外餵食野狗、野狗再咬死雞群，然後就會不時聽到毒狗事件，如此惡性循環，始終沒有改變。

動防所表示，如果民眾有通報，將通知清潔隊設置誘捕籠進行，以人力進行圍捕。

彰化縣9月14日在田尾才發生果園蛋雞遭流浪狗攻擊，造成40多隻蛋雞當場慘死；9月17日線西又傳出土雞被狗咬死20多隻，短短3天發生兩起雞舍血案，畫面都令人怵目驚心。

前台北畜產公司總經理、有「雞農哥」之名的姚量議，彰化線西老家有傳統雞舍養土雞。（資料照，記者劉曉欣攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法