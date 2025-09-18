為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    旅美榮眷曾是自強學子 國慶前返嘉認養榮民遺孤

    旅居美國的馬女士（右）曾是自強學子，事業有成認捐助學金，希望幫助榮民遺孤努力向學。（圖由嘉義榮民服務處提供）

    旅居美國的馬女士（右）曾是自強學子，事業有成認捐助學金，希望幫助榮民遺孤努力向學。（圖由嘉義榮民服務處提供）

    2025/09/18 13:17

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕旅美逾20年的馬女士是榮民遺眷，為參加國慶大典近日提前返台，感念幼年時家境貧苦，曾受王姓、胡姓榮民伯伯等貴人資助學費，返回嘉義市尋親希望回報當年恩情，王、胡2名榮民伯伯已過世，家屬婉謝、善行不足以回報，馬女士於是捐助3萬6000元，第2年指定認養2名自強學子，助他們完成學業，期盼日後有能力回饋社會，讓愛繼續循環。

    退輔會嘉義榮民服務處長許淑菁說，馬女士自小父母離異，2歲時跟著爸爸來到嘉義居住，因家境困苦，還將妹妹送養，馬女士也沒錢可以讀書，因許多貴人幫助才能繼續求學，約20歲移居到美國。

    許淑菁說，令馬女士印象深刻的王姓、胡姓伯伯，平時為她籌措學費助學，給她零用錢，偶爾還帶她到台北西門町吃好料，不求回報無私的心，讓她事業有成後也飲水思源、回饋社會，近日返國參加國慶大典，她透過榮服處尋找王、胡2位伯伯，得知2人已經過世，王、胡姓伯伯家屬婉謝不用回報，她懷著感恩的心，認養自強學子。

    許淑菁說，嘉義榮服處扶助共30名自強學子，大多是榮民父親過世，由母親獨自撫養，家庭經濟負擔沉重，有些學子因此無法繼續升學，榮服處於是集結各界善款，捐助自強學子至大學畢業，讓他們無後顧之憂、努力向學，希望以馬女士自身故事，勉勵學子遇到惡劣環境更要堅強。

