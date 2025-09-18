撈錯資料烏龍推播停班課 北市府反批：民眾看得懂程式碼嗎？

北市誤撈測試資料，誤傳停班課資訊，北市府今表示，民眾看得見程式碼嗎？看得懂程式碼嗎？程式碼是用中文寫的嗎？（台北市議員顏若芳提供）

2025/09/18 13:15

〔記者何玉華／台北報導〕台北市的「行動防災APP」昨天中午連續錯誤推播2則停班停課訊息，國家災防科技中心今（18）日表示，北市府使用的資料來自「民生示警公開資料平台」，該平台系統昨優化傳送一則「TEST」訊息，但北市府廠商未察，撈錯資料才導致誤發。北市府回應說，民眾看得見程式碼嗎？看得懂程式碼嗎？程式碼是用中文寫的嗎？過去測試的訊息都會註記「測試」，這次並沒有。

民進黨台北市議員顏若芳昨指出，台北市政府開發的「台北市行動防災APP」在中午12點4分、27分連續推播兩則停班停課的錯誤通知。北市消防局表示，追查後端訊息是行政院人事總處自動轉發訊息推播所致。

國家災防科技中心今天表示，中心推動國際通用的「共通示警協議」（Common Alerting Protocol,CAP）標準，並維運「民生示警公開資料平台」，該平台屬開放資料平台，提供全國各產官學研界，無償自由下載並開發相關應用服務，北市府有下載並開發成北市防災APP。

國家災防科技中心表示，人事行政總處昨進行「停班停課」發送系統優化，於11時51分以「全自動」方式傳送一則CAP程式碼至民生示警公開資料平台，其發送程序皆依CAP程式碼規範，同時程式碼「狀態」欄中明確標示「Test」（測試），以告知後端應用系統此為測試訊息。

國家災防科技中心組長張子瑩進一步說明，北市府的APP停班停課訊息發送錯誤，主要是因北市府負責維護該APP的廠商沒有看清該訊息為測試訊息，撈錯資料才造成誤發，也表示北市府有來電詢問，已向北市府說明測試碼都有清楚標示為測試。

北市府今表示，民眾看得見程式碼嗎？看得懂程式碼嗎？程式碼是用中文寫的嗎？昨天消防局所公布的3張截圖已經非常明確了，過去測試性質的訊息，會在文本註記「測試」，而這次就是沒有，事實非常清楚。

