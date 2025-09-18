為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中「曼哈頓懸日」今起連3天浪漫登場 錯過得等明年！

    台中「曼哈頓懸日」今起連3天浪漫登場，圖為去年的景象。（警方提供）

    2025/09/18 12:44

    〔記者許國楨／台中報導〕宛如紐約「曼哈頓懸日」般的奇景，今（18）日至20日連續3天傍晚將在台中街頭浪漫登場，預計於台中西區公益路（民權路以西）現身，夕陽沿街道線性落下，被高樓勾勒出完美的金黃畫框，讓人彷彿置身電影場景，預期將吸引大批民眾與攝影愛好者湧入卡位捕捉美景。

    根據氣象署預報，只要天氣晴朗無雲遮蔽，最佳觀賞時段分別為：18日下午5點26分至46分、19日下午5點29分至49分、20日下午5點33分至53分，推薦觀賞地點則包括公益路民權路以西路段、英才路天橋及周邊安全人行空間，錯過這3天，就得等到明年同時段才能再見。

    不過浪漫美景也伴隨交通隱憂，第一分局表示，為了確保人潮與車流安全，將在公益路沿線及周邊五處重要路口加派警力與義交人員，採定點守望及機巡疏導，並視現場狀況實施臨時交通管制。現場員警也會引導行人通行，維持人車分流，避免賞景民眾站上車道拍照發生危險。

    警方提醒，拍攝時務必停留在人行道或安全區域，照顧好同行的孩童與長者；駕駛人則勿任意臨停或分心駕駛，也不要佔用行車道取景，以免造成事故。

    警方今天表示，將加派出警力確保人潮與車流安全。（警方提供）

