公務人員身心調適假10/10上路 考試院：政府以身作則

公務人員身心調適假將於今年10月10日上路，考試院院長周弘憲主持今日院會，通過相關修正，強調政府以身作則。（考試院提供）

2025/09/18 12:39

〔記者林曉雲／台北報導〕考試院院會今（18）日通過通過公務人員請假規則修正草案，配合世界心理健康日，自今（2025）年10月10日開始施行「身心調適假」，以強化對公務人員心理健康的支持，希望藉由政府以身作則，達到示範作用，完備友善職場環境，其餘條文則於明年元旦施行。

考試院長周弘憲表示，為鼓勵公務人員重視自身心理健康，遇有身心狀況時能適時調整及勇於求助，除了呼應總統賴清德提出的「健康台灣」國政願景，增訂身心調適假外，同時也通盤檢視各假別規範情形，以建構更友善的職場環境，回應公務人員實際用假需求，以吸引各職域優秀人才進入公部門服務。

考試院表示，根據「總統府健康台灣推動委員會第2次會議」研議結果，增訂的身心調適假，每年准給3日，得以小時計，併入事假計算，毋須檢附證明文件，機關不得拒絕，亦不得為不利的處分；並放寬初任、轉任、再任及養育子女或照顧孫子女留職停薪後回職復薪等人員休假日數的計算，以及增訂請扣薪事假的條件限制等規範。

考試院說明，身心調適假給予最低休假3日的保障，考量年資短淺者也有休養生息的需要，故增訂公務人員任職當年度休假日數少於3日者，給予最低3日的休假，供其運用；另放寬轉任、再任年資未銜接者的休假核給規定，為營造友善職場及促進人才交流，除將現行得予併計休假的年資明文規範外，且放寬公務人員轉任、退離再任，或其他受有俸（薪）給的文職公務員（如約聘僱人員）、公營事業機構純勞工以外之人員、公立學校教育人員及志願役軍職人員轉任公務人員，年資未銜接者，轉任或再任當年度即可按當年在職月數比例給予休假。

此外，新制放寬養育子女或照顧孫子女留職停薪後、回職復薪人員的休假及事假日數計算方式，放寬以養育3足歲以下子女、依法與收養兒童先行共同生活期間、照顧3足歲以下孫子女等事由辦理留職停薪者，於回職復薪後，視為年資銜接，得以按原有休假年資十足接續核給休假，並可接續核給事假，不須再按在職月數比例計算，滿足其後續照料嬰幼童等相關事務的用假需求。

考試院說明增訂請扣薪事假相關限制，考量現行未就扣薪事假訂有請假日數限制，導致實務上偶有公務人員長期請扣薪事假而未到公，影響機關業務運作情形，明定請扣薪的一般事假前，應先請畢休假及補休為其前提。

