為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    船錨+海洋牆面 竹北話題大樓改「海賊王」風吸睛

    竹北話題大樓牛雕像改成船錨搭配海洋牆面，「海賊王」風吸睛再掀熱議。（圖擷取自臉書「竹北大小事」社團）

    竹北話題大樓牛雕像改成船錨搭配海洋牆面，「海賊王」風吸睛再掀熱議。（圖擷取自臉書「竹北大小事」社團）

    2025/09/18 13:07

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市東區大樓林立，其中1棟「江海大樓」因門口1座牛隻雕像的裝置藝術經常變裝，而引發話題。近日不少市民發現牛裝置不見了，反倒是1、2樓外牆門面繪上宛如大海的藍白圖飾，並搭配1支巨大的船錨，相映「江海」的名稱，走日本漫畫「海賊王」風，而再度掀起熱議。

    坐落於竹北市自強北路上的「江海大樓」，就在豐邑新竹喜來登大飯店附近。過去幾年來，大樓正門口1座牛隻雕像的裝置藝術，經常應景的換上各式服裝，如春節期間牛身套上喜氣洋洋紅布、國慶日穿上國旗裝、耶誕節則披上耶誕老公公的特殊裝扮等，吸引往來用路人的目光，也成為竹北東區獨樹一格的大樓。

    近日，江海大樓外架設圍籬施工，大樓1至2樓門面外牆彩繪，重新換上宛如大海的圖樣，搭配1支約17公尺高的船錨取代牛隻，民眾好奇地拍照PO在臉書社團上，因而再度引發討論。據悉，這次改造花費約400萬元打造，象徵勇往直前航向未來。

    有網友留言「每天都經過，還真的有點想那隻牛！」、「錨定江海很合理呀！」、「只要你有錢，吊一串葡萄也行！」、「一樓要開海鮮餐廳」、「還給我們牛牛啦」、「海盜船和海綿寶寶勒？！」、「有人想成為海賊王」等等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播