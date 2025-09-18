船錨+海洋牆面 竹北話題大樓改「海賊王」風吸睛

竹北話題大樓牛雕像改成船錨搭配海洋牆面，「海賊王」風吸睛再掀熱議。（圖擷取自臉書「竹北大小事」社團）

2025/09/18 13:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市東區大樓林立，其中1棟「江海大樓」因門口1座牛隻雕像的裝置藝術經常變裝，而引發話題。近日不少市民發現牛裝置不見了，反倒是1、2樓外牆門面繪上宛如大海的藍白圖飾，並搭配1支巨大的船錨，相映「江海」的名稱，走日本漫畫「海賊王」風，而再度掀起熱議。

坐落於竹北市自強北路上的「江海大樓」，就在豐邑新竹喜來登大飯店附近。過去幾年來，大樓正門口1座牛隻雕像的裝置藝術，經常應景的換上各式服裝，如春節期間牛身套上喜氣洋洋紅布、國慶日穿上國旗裝、耶誕節則披上耶誕老公公的特殊裝扮等，吸引往來用路人的目光，也成為竹北東區獨樹一格的大樓。

近日，江海大樓外架設圍籬施工，大樓1至2樓門面外牆彩繪，重新換上宛如大海的圖樣，搭配1支約17公尺高的船錨取代牛隻，民眾好奇地拍照PO在臉書社團上，因而再度引發討論。據悉，這次改造花費約400萬元打造，象徵勇往直前航向未來。

有網友留言「每天都經過，還真的有點想那隻牛！」、「錨定江海很合理呀！」、「只要你有錢，吊一串葡萄也行！」、「一樓要開海鮮餐廳」、「還給我們牛牛啦」、「海盜船和海綿寶寶勒？！」、「有人想成為海賊王」等等。

