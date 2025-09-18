為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    一見雙雕光雕秀 10/18台南井仔腳鹽田登場

    一見雙雕在台南北門井仔腳鹽田舉辦光雕秀。（記者楊金城攝）

    一見雙雕在台南北門井仔腳鹽田舉辦光雕秀。（記者楊金城攝）

    2025/09/18 12:42

    〔記者楊金城／台南報導〕雲嘉南濱海國家風景區舉辦一見雙雕藝術季，光雕秀敲定10月18日在台南北門井仔腳瓦盤鹽田登場，每週五到週日展演光雕秀，展至11月15日。

    雲嘉南管理處復辦一見雙雕，正好在丹娜絲風災後推動雲嘉南濱海觀光復甦，鹽雕展已在台南七股鹽山展演中，光雕秀等到井仔腳鹽田復原環境告一段落，敲定10月18日登場，10月15日並將試燈。

    台南北門井仔腳瓦盤鹽田有207年歷史，是台灣現存最老鹽田，目前已堆疊重現小鹽堆的鹽田場景，井仔腳的鹽田光雕秀在每週五、六、日的晚上7點15分至8點30分，每15分鐘1場、每場5分鐘展演。雲嘉南管理處安排北門遊客中心到井仔腳泰安宮的接駁車。

    雲嘉南管理處處長徐振能指出，光雕秀以鹽路去旅行為主題，除了鹽田燈光投射，將在2個大鹽堆上投射由喔熊組長和《胖鯊魚鯊西米》Q萌旅伴帶領沿著台61線幸福公路遊玩將軍扇形鹽田、生命之樹、將軍漁港、北門潟湖、井仔腳鹽田、北門婚紗美地水晶教堂、嘉義布袋高跟鞋教堂的動畫，帶遊客感受雲嘉南濱海的自然與人文之美。

    一見雙雕在台南北門井仔腳鹽田舉辦光雕秀。（圖由雲嘉南管理處提供）

    一見雙雕在台南北門井仔腳鹽田舉辦光雕秀。（圖由雲嘉南管理處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播