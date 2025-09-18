一見雙雕光雕秀 10/18台南井仔腳鹽田登場

一見雙雕在台南北門井仔腳鹽田舉辦光雕秀。（記者楊金城攝）

2025/09/18 12:42

〔記者楊金城／台南報導〕雲嘉南濱海國家風景區舉辦一見雙雕藝術季，光雕秀敲定10月18日在台南北門井仔腳瓦盤鹽田登場，每週五到週日展演光雕秀，展至11月15日。

雲嘉南管理處復辦一見雙雕，正好在丹娜絲風災後推動雲嘉南濱海觀光復甦，鹽雕展已在台南七股鹽山展演中，光雕秀等到井仔腳鹽田復原環境告一段落，敲定10月18日登場，10月15日並將試燈。

請繼續往下閱讀...

台南北門井仔腳瓦盤鹽田有207年歷史，是台灣現存最老鹽田，目前已堆疊重現小鹽堆的鹽田場景，井仔腳的鹽田光雕秀在每週五、六、日的晚上7點15分至8點30分，每15分鐘1場、每場5分鐘展演。雲嘉南管理處安排北門遊客中心到井仔腳泰安宮的接駁車。

雲嘉南管理處處長徐振能指出，光雕秀以鹽路去旅行為主題，除了鹽田燈光投射，將在2個大鹽堆上投射由喔熊組長和《胖鯊魚鯊西米》Q萌旅伴帶領沿著台61線幸福公路遊玩將軍扇形鹽田、生命之樹、將軍漁港、北門潟湖、井仔腳鹽田、北門婚紗美地水晶教堂、嘉義布袋高跟鞋教堂的動畫，帶遊客感受雲嘉南濱海的自然與人文之美。

一見雙雕在台南北門井仔腳鹽田舉辦光雕秀。（圖由雲嘉南管理處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法