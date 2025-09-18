新北市觀旅局打造低碳旅遊 3條綠色路線串聯環境教育與在地文化

遊客可透過「鐵道綠跡 雙溪貢寮人文走讀」2日遊程，迎著晨風走騎。（新北市觀旅局提供）

2025/09/18 12:36

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局響應全球淨零排放趨勢，推出「水源茶香‧坪林低碳漫遊」、「藝境新北‧三峽時光慢旅」和「鐵道綠跡‧雙溪貢寮人文走讀」三條結合在地特色與永續精神的「低碳綠色旅遊」行程，觀旅局長楊宗珉表示，遊程不僅串聯新北市獨特的自然與人文景觀，更導入碳足跡盤查與碳抵換機制，為旅客與企業提供具體的減碳選擇，打造永續旅遊新典範。

楊宗珉說，「水源茶香‧坪林低碳漫遊」是場生態與文化的深度對話，觀旅局與台北水源特定區管理分署合作，帶領遊客走訪環境教育中心，了解水源保護的重要性，在坪林茶鄉，不僅品嚐在地美食，更能親手體驗製茶，感受人與土地的緊密連結，用行動取代高碳排的自駕，讓綠意從心底蔓延到旅程的每個角落。

他表示，「藝境新北‧三峽時光慢旅」是場藝術與歷史的慢活之旅，用雙腳漫步鹿角溪濕地，用眼睛欣賞新北市美術館的蘆葦建築，最後深入三峽老街的歷史街巷，以低碳步伐感受人文與自然交融。

他表示，「鐵道綠跡‧雙溪貢寮人文走讀」則是搭乘火車重溫鐵道旅行的浪漫，與自行車一路探訪舊隧道與礦業遺跡，深入礦業遺跡與海岸地景，串聯雙溪、三貂嶺與貢寮，在旅程中減碳，找回與自然共存的純粹感動。

新北市觀旅局邀請各界企業與民眾共襄盛舉參與「綠色旅遊」，詳細遊程資訊可至環境部「淨零綠生活資訊平台」及合作旅行社報名頁面查詢，讓我們共同努力，讓每一次的出遊，都成為對環境友善的加分選擇，攜手邁向淨零永續的未來，更多活動資訊，可上新北市觀光旅遊網或追蹤「新北旅客」Facebook粉絲專頁，掌握最新消息。

鹿角溪人工溼地作為新北市環境教育場所，提供專業濕地介紹以及周邊生態導覽。（新北市觀旅局提供）

透過雙溪老街的走讀介紹，感受在地特色人文，沉浸於淡蘭古道的歷史痕跡。（新北市觀旅局提供）

