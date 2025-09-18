為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北市觀旅局打造低碳旅遊 3條綠色路線串聯環境教育與在地文化

    遊客可透過「鐵道綠跡 雙溪貢寮人文走讀」2日遊程，迎著晨風走騎。（新北市觀旅局提供）

    遊客可透過「鐵道綠跡 雙溪貢寮人文走讀」2日遊程，迎著晨風走騎。（新北市觀旅局提供）

    2025/09/18 12:36

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局響應全球淨零排放趨勢，推出「水源茶香‧坪林低碳漫遊」、「藝境新北‧三峽時光慢旅」和「鐵道綠跡‧雙溪貢寮人文走讀」三條結合在地特色與永續精神的「低碳綠色旅遊」行程，觀旅局長楊宗珉表示，遊程不僅串聯新北市獨特的自然與人文景觀，更導入碳足跡盤查與碳抵換機制，為旅客與企業提供具體的減碳選擇，打造永續旅遊新典範。

    楊宗珉說，「水源茶香‧坪林低碳漫遊」是場生態與文化的深度對話，觀旅局與台北水源特定區管理分署合作，帶領遊客走訪環境教育中心，了解水源保護的重要性，在坪林茶鄉，不僅品嚐在地美食，更能親手體驗製茶，感受人與土地的緊密連結，用行動取代高碳排的自駕，讓綠意從心底蔓延到旅程的每個角落。

    他表示，「藝境新北‧三峽時光慢旅」是場藝術與歷史的慢活之旅，用雙腳漫步鹿角溪濕地，用眼睛欣賞新北市美術館的蘆葦建築，最後深入三峽老街的歷史街巷，以低碳步伐感受人文與自然交融。

    他表示，「鐵道綠跡‧雙溪貢寮人文走讀」則是搭乘火車重溫鐵道旅行的浪漫，與自行車一路探訪舊隧道與礦業遺跡，深入礦業遺跡與海岸地景，串聯雙溪、三貂嶺與貢寮，在旅程中減碳，找回與自然共存的純粹感動。

    新北市觀旅局邀請各界企業與民眾共襄盛舉參與「綠色旅遊」，詳細遊程資訊可至環境部「淨零綠生活資訊平台」及合作旅行社報名頁面查詢，讓我們共同努力，讓每一次的出遊，都成為對環境友善的加分選擇，攜手邁向淨零永續的未來，更多活動資訊，可上新北市觀光旅遊網或追蹤「新北旅客」Facebook粉絲專頁，掌握最新消息。

    鹿角溪人工溼地作為新北市環境教育場所，提供專業濕地介紹以及周邊生態導覽。（新北市觀旅局提供）

    鹿角溪人工溼地作為新北市環境教育場所，提供專業濕地介紹以及周邊生態導覽。（新北市觀旅局提供）

    透過雙溪老街的走讀介紹，感受在地特色人文，沉浸於淡蘭古道的歷史痕跡。（新北市觀旅局提供）

    透過雙溪老街的走讀介紹，感受在地特色人文，沉浸於淡蘭古道的歷史痕跡。（新北市觀旅局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播