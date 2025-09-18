台東這路口科技執法設備風災受損今復原 網笑稱：第一次這麼希望施工延宕

新生、博愛路口為上次颱風全縣唯一受損的科技執法設備，現即將修好。（記者劉人瑋攝）

2025/09/18 13:14

〔記者劉人瑋／台東報導〕上次楊柳颱風及之後的豪雨造成台東嚴重農損，光是農損在初期統計就突破2億多，被許多市民詬病的科技執法也受害，原來博愛、新生路口的科技執法鏡頭已損壞多時，直到今天才順利發包並維修。

科技執法一向讓民眾既愛又恨，如東商前的科技執法的確改善民眾隨意路邊停車阻礙交通問題，設置初期也成市區「金雞母」開出數千罰單，但結果卻是附近商店街沒落。目前即是博愛、新生路口及附近百公尺的科技執法最令人詬病，但如今隨著工人施工，這才讓人恍然大悟「原來它壞了！」

相距百公尺就有2隻科技執法相機，警方表示，一處是大馬路口，另一處則是鐵花步道進出馬路，為求保障行人優先而設。由於鐵花步道前原本只有閃黃燈，變成行人、駕駛要自行判斷何時可通行而搶道，駕駛也易吃上「未禮讓行人」罰單也讓人詬病，警方表示，現已改成三色號誌、易於判斷，「而前方大馬路口博愛、新生的科技執法也快修好，呼籲民眾只要不違規、照常駕駛」。

其實施工包商也知道科技執法已是許多人心中的「嫌惡設施」，但接受警方委託就需快些完成，被詢問之後一臉苦笑「就快修好了，低調！」

警方表示，楊柳颱風和一連串天災後，鏡頭就已壞掉迄今，光是修復就需要花10多萬元，實在是造價不菲。

