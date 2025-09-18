為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    荒廢泳池華麗變身 雲林褒忠鄉主所打造樂活長照館

    雲林縣褒忠鄉公所斥資逾6000萬打造樂活長照館，預計9月底竣工，明年啟用。（記者李文德攝）

    雲林縣褒忠鄉公所斥資逾6000萬打造樂活長照館，預計9月底竣工，明年啟用。（記者李文德攝）

    2025/09/18 11:54

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣褒忠鄉65歲人口比例超過25％，公所將荒廢已久的鄉立游泳池拆除，在中央、縣府補助下，斥資逾6000萬興建樂活長照館，預定9月竣工、明年啟用。鄉長陳建名表示，2樓的空間規劃提出4案，17日起兩週開放網路問卷填寫，廣納鄉民意見，將作為日後優先考量依據。

    褒忠鄉總人口數1萬1565人，是全縣人口最少鄉鎮，不過老年人口多達2904人，老年比例約25.11%，凸顯需要更多長照資源。

    陳建名表示，公所5年前規劃將閒置的鄉立泳池規劃為2層樓的樂活長照館，占地150坪左右，由立委劉建國向衛福部爭取約3886萬補助，縣府亦提供約215萬元與公所自籌1945萬，斥資逾6000萬興建，原定2022年3月動工，但礙於原物料上漲，承攬廠商無力負擔，經過一波多折，總算於2024年4月動工。

    陳建名表示，目前工程將於9月底竣工，預計明年可啟用，規劃1樓將委外執行日照中心，可提供30名長者日間照顧，而2樓民眾、代表會紛紛提出建議，可做為活動、運動中心、公設民營托嬰中心，為真正符合在地需求，17日起2週開放網路問卷意見調查。

    公所社會課長曾智顯表示，2樓目前規劃社區關懷據點、公設民營托嬰中心、失智社區服務據點、多功能運動中心等選項，開放鄉民填寫問卷，採「公民式參與」讓鄉民可提供意見，填寫者更有機會抽中超商200元禮券，待調查結束後將以最高票者做為優先考量依據，歡迎民眾一同參與。

    2樓空間規劃，公所開放問卷調查，廣納鄉民意見。（圖由褒忠鄉公所提供）

    2樓空間規劃，公所開放問卷調查，廣納鄉民意見。（圖由褒忠鄉公所提供）

    2樓空間規劃，公所開放問卷調查，廣納鄉民意見。（記者李文德攝）

    2樓空間規劃，公所開放問卷調查，廣納鄉民意見。（記者李文德攝）

