    公館圓環拆除 民批熱度降台北市府撤交維警力、車潮回流橋上塞爆

    爆料民眾秀出今早9點45分福和橋機車道車況表示機車道塞爆，連上橋都不容易。（民眾提供）

    2025/09/18 12:23

    〔記者黃子暘／新北報導〕台北市公館圓環拆除引發正反爭論，反對方認為不僅公館一帶，就連新北市永和、新店區交通也將受到影響，今（18）日通勤民眾向本報爆料表示，台北市府等新聞熱度過便撤走交維警力，今日從永和端上福和橋機車道便開始塞車，3分鐘過橋變15分鐘過橋。記者致電新北市府交通局，專門委員暨交通管制工程科長林昭賢說，今早7點多福和橋機車道發生事故，但民眾反映的時間點並沒有發現機車道嚴重回堵問題。

    林昭賢表示，經查今早7點47分福和橋往北市機車道發生事故，新北於接獲台北通知後，均已第一時間通知權管分局到場處理，另兩市持續透過交控平台保持密切聯繫，隨時依交通狀況共同協調調整號誌管制，維護市民通行安全。另新北市交控今早9點45分並未發現機車嚴重回堵問題。

    爆料民眾秀出今早9點45分福和橋機車道車況，民眾說，台北市府原在公館圓環每個交叉口與福和橋上橋段都安排2人一組的警察，至少10位來疏導交通，但幾天過後新聞熱度下降，就只剩一名警員，也沒有發揮疏導交通的功能，只站在下橋段紅綠燈處，福和橋永和端機車道上橋處就開始塞，連橋都上不去，「3分鐘過橋變成15分鐘過橋，至少等了6至7個紅綠燈」。

    這位民眾批評，週一肯定有許多用路人按照市府建議走永福橋跟中正橋，「後來才發現自己是笨蛋，這兩座橋變超級爆炸塞車」，車流漸增，走平面的公車、原本車潮都回流，超級大塞車。

