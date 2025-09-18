台南推輔具研習 身障學生也能快樂上體育課

教師親身體驗地板冰壺運動。（台南市教育局提供）

2025/09/18 11:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為推動融合教育與適應體育，台南市舉辦「教師運動輔具研習」，邀集體育與特教教師合作，協助身心障礙學生及幼兒善用運動輔具，營造安全、友善且無障礙的運動環境。

後甲國中吳俊鴻老師分享，老師透過營造友善、無障礙的運動學習環境，設計有趣的體育活動，可幫助身心障礙學生建立美好的運動經驗，甚至以後身心障礙學生放學、週末時也願意跟一般學生相同，與好朋友相約一起到公園打球、和家人一起運動。

透過運動輔具研習，讓不同專業的教師搭配設計多元適性的活動，有助於學生參與體育活動。教育局長鄭新輝指出，跨域合作發展出輪椅籃球、地板冰壺等特色運動，而且精心設計的教學活動不僅幫助學生改善學習體育課程品質，更能提升學生信心。

教育局表示，今年特別邀請國立台南大學附設啟聰學校教師許柏仁擔任講師，約30所學校教師參與，未來將持續推動融合教育與適應體育研習，協助普通班、特教、幼兒園教師及教保員增進專業知能，打造台南成為真正友善的運動城市。

南市舉辦教師運動輔具研習，推廣融合教育與適應體育。（台南市教育局提供）

