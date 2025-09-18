為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南推輔具研習 身障學生也能快樂上體育課

    教師親身體驗地板冰壺運動。（台南市教育局提供）

    教師親身體驗地板冰壺運動。（台南市教育局提供）

    2025/09/18 11:37

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為推動融合教育與適應體育，台南市舉辦「教師運動輔具研習」，邀集體育與特教教師合作，協助身心障礙學生及幼兒善用運動輔具，營造安全、友善且無障礙的運動環境。

    後甲國中吳俊鴻老師分享，老師透過營造友善、無障礙的運動學習環境，設計有趣的體育活動，可幫助身心障礙學生建立美好的運動經驗，甚至以後身心障礙學生放學、週末時也願意跟一般學生相同，與好朋友相約一起到公園打球、和家人一起運動。

    透過運動輔具研習，讓不同專業的教師搭配設計多元適性的活動，有助於學生參與體育活動。教育局長鄭新輝指出，跨域合作發展出輪椅籃球、地板冰壺等特色運動，而且精心設計的教學活動不僅幫助學生改善學習體育課程品質，更能提升學生信心。

    教育局表示，今年特別邀請國立台南大學附設啟聰學校教師許柏仁擔任講師，約30所學校教師參與，未來將持續推動融合教育與適應體育研習，協助普通班、特教、幼兒園教師及教保員增進專業知能，打造台南成為真正友善的運動城市。

    南市舉辦教師運動輔具研習，推廣融合教育與適應體育。（台南市教育局提供）

    南市舉辦教師運動輔具研習，推廣融合教育與適應體育。（台南市教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播