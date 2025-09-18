為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中七期兩大百貨同場加持！斷流措施啟動 車輛強制直行不准卡位

    台中七期將迎來大遠百週年慶與新光三越重新開幕，警方祭出多項措施。（警方提供）

    台中七期將迎來大遠百週年慶與新光三越重新開幕，警方祭出多項措施。（警方提供）

    2025/09/18 12:00

    〔記者許國楨／台中報導〕台中七期將迎來大遠百百貨週年慶與新光三越重新開幕，兩大百貨同場加持，勢必吸引大量人潮、車潮湧入，轄區警方今天說，若民眾為了搶車位把馬路當停車場，硬是排隊卡在市政北七路或惠中路口，一律嚴格取締，罰單絕不寬貸！

    第六分局指出，大遠百與新光三越中港店的停車場出入口，都集中在市政北七路，往年遇到週年慶，人潮、車潮爆棚，常見車主直接在路上排隊等候，造成後方回堵，一堵就是數百公尺，今年情況更加複雜，因兩大百貨將同時吸客，預估交通壓力將更嚴峻。

    為解決多年來的交通夢魘，交通局已於8月正式公告「禁排令」，並在市政北七路設立「停車場已滿時，禁止暫停車道排隊，違者依法取締」的警示牌。警方強調，只要發現駕駛不聽勸導、執意排隊，將依《道路交通管理處罰條例》第60條第2項直接舉發。

    若情況更嚴重，警方將啟動「斷流措施」，例如惠中路一段或台灣大道（往東慢車道）出現嚴重排隊回堵時，交管員警將直接禁止車輛轉進市政北七路，強制車輛直行離開，避免癱瘓整條道路，警方也已備妥「快速告發工具」，對於拒絕配合的駕駛，將當場取締。

    第六分局長周俊銘表示，執法不是為了刁難，而是保障更多用路人的權益，目前商圈周邊設有不少特約與民營停車場，還有大眾運輸BRT可供利用，騎乘機車的民眾也應將車輛停放在合規停車區，千萬不要貪圖一時方便，把自己和別人都困在車陣中。

    台灣大道慢車道上車輛一旦排隊回堵，警方將執行斷流管制措施。（警方提供）

    台灣大道慢車道上車輛一旦排隊回堵，警方將執行斷流管制措施。（警方提供）

