南投草屯最大里山腳里「抓扒手」 原來有洋蔥！

抓扒手遊戲之後，里長陳松茂（右4）公布答案，募得3萬元捐給嘉義市政府作為災害救助金。（山腳里辦公室提供）

2025/09/18 12:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有洋蔥！南投縣草屯鎮最大里山腳里，社區營造全國知名，嘉義市政府帶社區幹部參觀，里長陳松茂玩起「抓扒手」遊戲，現場50位來賓右手伸進口袋「扒走」100元，此時陳松茂捐出導覽費，並由善心人士捐款2.2萬元，連同「抓扒手」錢，合計3萬元，捐給嘉義市政府作為災害救助款。

嘉義市政府17日帶領社區協會幹部、市府人員近80人到山腳里參觀，里長陳松茂、社區理事長張德玉和社區幹部列隊歡迎，並導覽里民動手造出來的忘憂公園、也介紹虎山的由來和快樂農場的種菜史，草屯鎮長簡賜勝也以大家長兼山腳里民身份，到場歡迎來賓並致贈禮物，強調當山腳里民很有光榮感。

山腳里的跳蚤市場、母親節和耶誕節活動很有特色，里長陳松茂親自介紹後，隨即要大家「抓扒手」，要來賓右手放進口袋或錢包拿100元，記得扒手就是自己的右手，社區志工接著來收100元，正當大家一頭霧水之際，陳松茂才說「扒手是為了做好事」。

甲霖公司、好又多加油站，及嘉義中山高加油站捐出2.2萬元，連同里長捐出導覽費3000元，加上「抓扒手錢，合計捐出3萬元給嘉義市政府作為災害救助金，這時被迫當「扒手」的人響起熱烈掌聲。

山腳里社區的幹部們列隊歡迎嘉義市政府和各社區幹部。（山腳里辦公處提供）

嘉義市的社區協會幹部參觀山腳里民自己打造的忘憂公園。（山腳里社區辦公處提供）

