抗議淡水公七建警消廳舍9人被逮 時力、綠黨、自救會批侯友宜搞戒嚴

公七自救會與綠黨、時代力量成員昨進入工區靜坐抗議移樹、砍樹遭工地負責人報警提告，共9人遭到淡水警分局逮捕移送檢方。自救會與2黨成員今（18）日前往新北市府抗議。（記者黃子暘攝）

2025/09/18 12:23

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市公七簡易自然公園自救會反對市府在該址建置警消廳舍等建物，昨與綠黨、時代力量成員進入工區靜坐抗議移樹、砍樹，遭工地負責人報警提告，共9人遭到淡水警分局逮捕移送檢方。自救會與2黨成員今（18）日前往新北市府抗議，指控警方執法過當、市府侵害言論自由。

淡水警分局表示，尊重民眾依法表達意見權利，但昨上午民眾闖入圍籬阻隔的公共工程工區抗議，已超出合法範圍，警方依法強制帶離移送。

請繼續往下閱讀...

時力黨主席王婉諭、綠黨共同召集人甘崇緯、公七自救會長林彥廷與自救會成員暨時力政策顧問林佳瑋等人前往市府門口抗議。抗議方表示，工程不當選址在公七，破壞生態外，警消同仁也將因淡江大橋通車後，當地道路結構將降至服務水準F級狀況導致不利出勤，自救會已委託環境法律人協會律師提起行政訴訟，該案一審尚在審理，爭議未決，市府貿然施工，疑違法亂紀。

抗議方主張，民眾昨理性表達停工訴求，卻遭警方強制逮捕，其中還包含罹癌民眾與高齡長輩；依據過去「苑裡反瘋車」相關判決與大法官釋字718號，昨日自救會抗議行動屬於合法的偶發性集會，不構成強制罪等要件，警方卻濫權逮捕，還對民眾威脅、強扣手機。抗議方喊口號表示，「緊急集會合法，警察無權逮捕，和平靜坐強制罪，侯友宜新北搞戒嚴」。

淡水警分局回應，自救會成員前天在工區外拉布條陳情，警方維持秩序，活動於傍晚平和落幕，但昨天自救會成員闖入有圍籬的工地內抗議，現場警員二度協調並告知阻擋、妨礙施工恐違法並危及公共安全，因抗議民眾未配合，現場負責人提出妨害自由及強制罪告訴，警方依法將現場4男、5女強制帶離，並移送士林地檢署偵辦，均依法相關人等家屬與委請律師到場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法