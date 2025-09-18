為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    沖繩餐廳驚見台灣遊客「誇張行徑」 掀網共鳴：好丟臉

    沖繩那霸市國際通商店街，示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

    沖繩那霸市國際通商店街，示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

    2025/09/18 13:02

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多台灣人熱愛赴日旅遊，其中沖繩因航程短、票價相對便宜，長年成為熱門選擇。不過，近日卻有網友在臉書社團「爆怨公社」匿名發文，直言部分台灣遊客在沖繩的行徑「丟臉」，引發熱烈討論。

    該名網友表示，他趁暑假帶小孩到沖繩，再次造訪一家隱藏小店。初訪時，店內以日本客人居多，氣氛單純愉快，但這次卻像「菜市場」一樣喧鬧。當時一家三代約10人的台灣家庭進入餐廳，大聲討論每位家人想吃什麼，其中一名年輕爸爸甚至直接伸手比向他們桌上的生魚片，大聲問「欸，你們要不要點這個啊」同時手指不停靠近我們的餐盤，不停的對家人嚷嚷「你們要不要點這個啊！」

    原Po一直盯著年輕爸爸的手指，就在他幾乎快碰到餐盤時，大聲直呼「有夠丟臉的！我們趕快吃一吃走了，跟他在同一個空間真的很丟台灣人的臉！」對方驚訝地看著他，他則無奈地說「希望年輕爸爸也覺得我的反應很丟臉，這樣他還有救，但並沒有，他轉向繼續大聲跟家人討論菜單，真替沖繩人民感到悲傷」。

    貼文曝光後，不少網友留言分享相似經驗，提到曾在名護的百元商店遇見台灣小孩追逐吵鬧，家長不加制止；也有人在燒肉店碰上台灣旅行團大聲喧嘩，還夾髒話，吵得受不了；甚至有人抱怨台灣自駕客「不讓行人、搶快右轉」，影響當地交通秩序。

    不過，也有網友持不同看法，認為這只是個別案例，「近兩年來都有帶小孩去沖繩，也沒有遇到版主說的問題，你可能是遇到個案吧，並不是每個出國的台灣人都如同你所講的素質那麼差」、「其實只要是人素質都有好和壞」、「台灣有兩千多萬人，水準不一，很多很爛的，尤其那種看抖音、沒水準一大堆呢」。

