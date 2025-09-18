工作無薪還要繳錢！ 嘉明湖手作步道工作假期招募18人

嘉明湖手作工作假期是自費工作，參與修復步道。（記者黃明堂翻攝）

2025/09/18 11:16

〔記者黃明堂／台東報導〕嘉明湖每年吸引超過2萬名登山者朝聖，為了嘉明湖國家步道永續性，林業及自然保育署台東分署攜手台灣千里步道協會舉辦「嘉明湖手作步道工作假期」活動，至今邁入第10年，將於10月8日至10月12日舉辦共5天4夜工作假期，無工資且要自費6500元，即日起到28日受理報名。

台東分署說，嘉明湖國家步道因使用頻率較高，也面臨著土壤沖蝕、步道裸露等挑戰。10年來，手作步道工作假期秉持「就地取材、友善生態」的核心價值，由專業步道師引導，帶領來自各地各方的夥伴，使用最簡單的工具進行步道修復。透過親手施作，參與者能更深入理解步道與生態的緊密關係，為嘉明湖留下最溫潤動人的人文地景。

為深化在地連結，本次活動的最後晚上，將特別安排學員入住東河鄉都蘭部落（Atolan）在地民宿，體驗海岸山脈下的阿美族生活文化，透過部落導覽與職人手作等文化體驗，深入認識阿美族的人文歷史與傳統智慧，並且間接支持在地社區的永續發展。

年滿18歲，熱愛山林並能適應高山環境者可報名，相關報名資訊及活動簡章，請至嘉明湖國家步道查詢。

