路才剛鋪好……桃市蘆竹南竹路「坑」人害摔車

婦人與乘客因輾過路面大坑洞摔車，掉落1米深草叢受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/09/18 11:07

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市蘆竹區南竹路4段137巷口，17日上午11點多發生事故，有機車疑似輾過路面坑洞後，連同騎士、乘客摔落1米深草叢，66歲騎士、27歲乘客全身多處擦傷，目擊者怒批，這條路鋪好沒2、3天，路面就出現大坑洞，根本是「台灣品質、以卵擊石」，受傷騎士就是輾過這個洞才飛到田裡，其他車輛輾過也可能受損；桃市府養護工程處表示，經查路面掏空是因自來水管線漏水導致，目前坑洞已修復完成，並主動聯絡慰問傷者及協助後續保險事宜。

當時66歲婦人騎機車搭載27歲乘客，沿蘆竹區南竹路四段往南崁方向行駛，經過137巷口發生自摔事故，警、消獲報趕抵將摔落1米深樹叢的婦人、乘客救起，婦人胸口及左肩紅腫、左腳擦傷，乘客左手也有擦傷，兩人意識都清楚，由大竹消防分隊送往敏盛醫院救治，相關肇事責任仍待警方釐清。

事故現場道路有1處大坑洞，騎士疑似輾過坑洞後失控摔車，目擊者說，這條路鋪好沒2、3天，竟然就出現大坑洞，騎士說是輾過這個大坑洞才飛到田裡，這條路挖了又補、補了又挖，從來沒有安寧過，不只騎士輾過可能摔車，汽車也可能因此造成車體受損，真的不知該說什麼，緊急放置三角錐提醒其他用路人，避免再發生類似意外。

桃市府養護工程處回應，因蘆竹區南竹路四段道路鋪面老舊破損，因此於9月11日夜間進場進行面層刨鋪更新，並於隔日清晨完工開放通車，施工當日並無異狀，17日下午1點08分接獲路面掏空通報後隨即通知自來水公司，自來水於下午1點56分進場修復，並於下午5點34分修復完成。

養工處表示，經查路面掏空發生原因，主要是原本自來水管線就有漏水情形造成掏空，雖與養工處工程無關，但已主動聯絡受傷民眾慰問，並協助處理後續保險等事宜。

蘆竹區南竹路四段137巷口，路面才剛鋪完就出現大坑洞，目擊事故的民眾趕緊拿三角錐提醒用路人小心。（記者鄭淑婷翻攝）

發生事故的路面坑洞已緊急修復完成。（圖由桃市府養工處提供）

