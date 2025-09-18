為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    因應竹東外五里就學需求 竹縣二重國中新教學大樓明年啟用

    新竹縣二重國中新校舍興建工程今天上午舉行上樑典禮，工程預計明（2026）年8月竣工啟用。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣二重國中新校舍興建工程今天上午舉行上樑典禮，工程預計明（2026）年8月竣工啟用。（記者廖雪茹攝）

    2025/09/18 11:00

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應竹東外五里人口持續成長，就學需求量大，為補強校舍不足的問題，新竹縣政府斥資近3.9億元辦理二重國中新校舍興建工程，將新建4層共30間現代教室與空間的教學大樓，並新建地下停車場與廚房，還有圖書館、國際會議廳等，今天上午舉行上樑典禮，工程預計明（2026）年8月竣工啟用。

    縣副縣長陳見賢、教育局長楊郡慈及許多各級民意代表、校長們出席上樑典禮，為新校舍的主體結構完成送上祝福。陳見賢表示，由於竹東外五里蓬勃發展，為滿足學生就近入學的需求，縣府未雨綢繆，將二重國中校舍擴大，讓孩子們未來不用舟車勞頓到外地讀書，感謝多位地主協助先將土地出租，未來竹科三期徵收時再還給他們。

    楊郡慈指出，目前二重國中共31班，完工後每年至少可容納12個班級的學生。新校舍竣工後，將提供師生更優質充足的教學與學習環境。除興建新校舍外，教育局也戮力提升各校課程品質與發展學校特色，讓家長對孩子的教育更加安心。

    校長徐華助表示，二重國中教師團隊將進一步活化課程，創造優質卓越的校園學習環境，同時也積極推展特色學習，啟迪學子們創新思維。

    因應竹東外五里的就學需求，新竹縣政府斥資近3.9億元辦理二重國中新校舍興建工程，今天上午舉行上樑典禮。（記者廖雪茹攝）

    因應竹東外五里的就學需求，新竹縣政府斥資近3.9億元辦理二重國中新校舍興建工程，今天上午舉行上樑典禮。（記者廖雪茹攝）

    二重國中新校舍興建工程今天上午舉行上樑典禮。（記者廖雪茹攝）

    二重國中新校舍興建工程今天上午舉行上樑典禮。（記者廖雪茹攝）

