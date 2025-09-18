基隆體育館變「鳥巢」！居民怨成「鳥糞路」不堪其擾

基隆市體育館近日出現鴿子群聚天台、管線周邊休息，鴿屎或鴿糞從天而降造成民怨四起。（記者俞肇福攝）

2025/09/18 12:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕中國北京國家體育場，外觀酷似樹枝打造的鳥巢，被稱為鳥巢體育館。無獨有偶，基隆信二路36巷體育館上方近來常有鴿子群聚、築巢，被居民戲稱另類「鳥巢體育館」；毗鄰體育館的住戶，出門回家常常面對「鴿糞」從天而降，整條馬路幾乎都是鳥屎痕跡，讓居民「糞」怒不已，民代盼市府移除及設置電子聲波驅趕。市府表示，近期將先移除鳥巢並研議設網防堵。

民眾反映，近來鴿子群聚在體育館並且到處築巢，每天在管線、牆面邊緣站立群聚休息，鴿子有時振翅高飛還會拉屎，住戶稍不留意就會被鳥糞砸中，還有鴿子飛到民宅陽台築巢，趕也趕不走，不知該如何處理。

信二路36巷內的住戶指出，整條馬路地面上都是鳥糞，長達30、40公尺，宛如「鳥糞路」，民眾說，令人憂心的還有環境衛生問題，會不會有禽流感？

市議員韓世昱說，體育館建物上方鴿子群聚築巢，住戶常被鴿糞砸中，不只困擾，也有嚴重環境衛生問題，盼市府協助驅趕、移除鳥巢，解決環境污染及呼吸健康問題。

基隆市議員韓世昱日前邀市府相關單位會勘，結論為動保所同意派工移置他處，並清除鴿糞，體育場會定期巡查改善，建議基隆市動物保護防疫所採購電子聲波驅趕鴿子設備。

基隆體育場場長林柏樹說，鴿子群聚在體育館和民宅間，繁殖快速造成鳥糞擾民，還有環境衛生問題，將會與基隆市動物保護防疫所合作先移除鳥巢，並清除鳥糞。

動保所長陳柏廷指出，已請鳥類專家協助，建議先清除鳥巢，再架設網具防堵鴿子回來築巢，由於電子聲波設備驅趕鴿子，時間一久就沒效果，會再研議其他方式。

