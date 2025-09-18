為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    參訪陸軍無人機訓練中心 黃偉哲盼推動軍民合作

    陸軍白河內角營區今年編成無人機訓練中心，台南市長黃偉哲今前往參訪並操作無人機，強調市府願與國軍攜手推動軍民合作，強化區域安全與科技應用。（市府提供）

    陸軍白河內角營區今年編成無人機訓練中心，台南市長黃偉哲今前往參訪並操作無人機，強調市府願與國軍攜手推動軍民合作，強化區域安全與科技應用。（市府提供）

    2025/09/18 10:39

    〔記者王涵平／台南報導〕陸軍白河內角營區今年編成無人機訓練中心，台南市長黃偉哲今前往參訪並操作無人機，強調市府願與國軍攜手推動軍民合作，強化區域安全與科技應用。

    黃偉哲今由民政局長姜淋煌等人陪同前往參訪，由陸軍無人機訓練中心指揮官賀志豪上校接待，南市軍人服務站站長劉可雲也到場參訪。黃偉哲表示，充分了解國軍與市府在各項市政方面有許多可密切合作的地方，包括環保、水利、消防以及衛生等領域，以往在防災、救災的場合，時常可以看到國軍們保家衛國的身影，藉由科技的創新與發展，日後也有機會看到無人機的出現，逐漸成為現代重要戰力，並在支援上扮演關鍵角色。

    民政局指出，市府積極推動智慧城市與無人機產業發展，並透過與產學研界密切合作，期待未來在無人機技術、AI應用、災防應變等領域能與國軍展開更多合作，實現軍民雙贏。

    陸軍白河內角營區今年編成無人機訓練中心，台南市盼與國軍攜手推動軍民合作，強化區域安全與科技應用。（市府提供）

    陸軍白河內角營區今年編成無人機訓練中心，台南市盼與國軍攜手推動軍民合作，強化區域安全與科技應用。（市府提供）

