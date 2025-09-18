舊手機別亂丟 回收指南要注意這一點

舊手機別亂丟，電池線材回收更安心。（南市府環保局提供）

2025/09/18 10:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕3C產品汰換快速，壞掉的手機、打結的充電線和閒置的電池常常被放在家中角落，成了不少家庭的困擾。看似不起眼的電子產品，因含有鋰、鎳等稀有金屬，如果沒有妥善回收，不僅浪費可再利用的資源，還可能因含有害物質而造成環境的長期污染，南市環保局提醒交回收前記得刪除個資。

南市環保局表示，手機、充電線和電池都有專屬的回收管道。手機在交回收前，記得先刪除個人資料、完成備份，再恢復原廠設定，避免個資外洩。目前全台的資源回收車、便利商店、量販賣場、電信門市、甚至手機品牌專賣店都有提供回收服務。而充電線屬於「廢資訊物品類」，不能隨意丟棄，應交給清潔隊回收車。

環保局長許仁澤表示，一體式手機回收前，請勿自行拆解；可拆電池式手機，請拆下電池，再將電池與手機分開回收。廢二次鋰電池（充電電池）應於電極（正負極）上貼絕緣膠帶避免短路，並與乾電池分開回收，如需貯存，應避開陽光照射的高溫地區及避免水分進入。

