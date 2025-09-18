90W將成颱這2天恐通過台灣南方 颱風論壇曝各地風雨預估

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，低壓環流持續整合中，順利的話今夜就會成為颱風米塔、樺加沙、浣熊其中之一，至於以目前這樣的路徑，宜花東、屏東及恆春會是影響最大的區域，尤其東部地區因為迎風面關係，即使不在暴風圈範圍內，仍會有相當強勁的降雨。（圖擷取自臉書）

2025/09/18 12:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕原來在關島附近的熱帶擾動90W，已經增強為熱帶性低氣壓TD21。氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，低壓環流持續整合中，順利的話今夜就會成為颱風米塔、樺加沙、浣熊其中之一，至於以目前這樣的路徑，宜花東、屏東及恆春會是影響最大的區域，尤其東部地區因為迎風面關係，即使不在暴風圈範圍內，仍會有相當強勁的降雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」在臉書PO文表示，目前位於台東東南東方約1630公里的海面上，低壓環流持續整合中，順利的話今夜就會成為颱風米塔、樺加沙、浣熊其中之一，90W未來幾天在太平洋高壓強勢導引下，持續朝西北轉西北西移動，移動速度逐漸加快，如無特殊變化，預計在下週二（23日）至週三（24日）期間，通過台灣南方。

粉專指出，至於多靠近台灣？就得看這幾天偏北的幅度以及高壓勢力強弱而定，未來幾天持續觀察，以目前這樣的路徑，宜花東、屏東及恆春會是影響最大的區域，尤其東部地區因為迎風面關係，即使不在暴風圈範圍內，仍會有相當強勁的降雨。

粉專續指，南部地區的風雨就得視颱風距離而定，變數比較大，北部地區注意強風即可，中部地區會比較無感，以上先簡單提醒。

