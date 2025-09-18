桃園平鎮金陵路5段車禍頻傳 禁止左轉從交通尖峰擴展至全日

平鎮區金陵路5段與快速路1段路口車禍頻傳，為改善該狀況，該路口改為全日禁止左轉。（圖由交通局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕平鎮金陵路5段與快速路1段（台66橋下）交岔路口交通事故頻傳，桃園市政府交通局為改善該狀況，自15日起實施金陵路雙向全天禁止左轉措施，並完成路口行穿線修正與替代動線導引標誌，並訂定10月15日前為宣導期，呼籲用路人依照指引改道，遵守交通規定，共同維護道路安全。

交通局長張新福表示，該路口鄰近台66快速道路匝道，車流量龐大，長期為事故熱點，去年列入桃園市易肇事路口前10名，以往僅針對尖峰時段雖禁止左轉，但鑑於左轉車與直行車流的衝突持續發生，導致事故頻傳，因此將金陵路5段改為全日禁止左轉。

此外，交通局於上游路口增設替代路線指引標誌，引導車輛改行替代道路，並於路口處指引車輛右轉後經橋下迴轉道通行，同時，也修改路口行穿線方向，使其與車行方向平行，減少車輛跨越標線的機率，增加標線抗滑係數，降低打滑風險。

張新福強調，交通局正進行「易肇事路口改善計畫」，未來將持續針對事故頻繁路段進行檢討與優化，透過精準的工程改善與交通管理，逐步打造更安全友善的用路環境。

