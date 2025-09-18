彰化市百人小學跨海合作 與馬來西亞簽MOU拚英語學習

彰化市國聖國小與馬來西亞Teras Murni國際學校簽署MOU，讓偏郊小學也能走向國際。（圖由學校提供）

2025/09/18 10:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市國聖國小雖然只有約150位師生，雙語教育上卻能不斷突破。校長李政穎延續過去在八卦山文德國小推動外師教學的經驗，替孩子打造更多英語學習環境，繼去年與美國杜魯門大學志工跨國視訊交流後，今年校方再與馬來西亞Teras Murni國際學校簽署合作備忘錄（MOU），讓偏郊小學也能走向國際。

簽署儀式於校內舉行，由校長李政穎與Teras Murni小學部校長Syamin代表簽約，雙方師長共同見證，今後合作聚焦3大面向，包含文化交流、雙語課程共學以及線上教學。未來2校規劃透過英語與華語互動課程、線上教材開發，以及師生互訪，讓學童從課堂直接接觸異國文化，提升聽說能力與跨文化理解。

李政穎表示，國聖雖位於彰化市郊，資源有限，但透過國際合作，孩子一樣能獲得與都市學生相同的學習機會。他強調，英語不是考試工具，而是認識世界的橋梁，希望這份合作讓學生不再侷限於教室，而是能透過語言看到不同文化的價值。

校齡55年的國聖國小這次與馬來西亞的合作，象徵小型社區學校也能建立國際連結。校方期許，未來能進一步推動雙語線上營隊與師資交流，讓孩子從小具備國際視野。

簽署儀式於校內舉行，由國聖校長李政穎（左）與Teras Murni小學部校長Syamin代表簽約，雙方師長共同見證。（圖由學校提供）

馬來西亞Teras Murni國際學校老師教室裡指導學生做中學英語。（圖由學校提供）

