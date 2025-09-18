1天內將3颱共舞！ 觀氣象看天氣：颱風搶名大賽正式開啟

「1天內將3颱共舞！」，臉書粉專「觀氣象看天氣」今日發文表示，目前，西北太平洋上十分熱鬧，在過去不到2天內就有3個熱帶性低氣壓形成，且都有發展成為颱風的潛力。（圖擷自觀氣象看天氣臉書粉專）

2025/09/18 10:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前在太平洋有3個熱帶性低氣壓同時存在，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前台灣最需要關注的，則為昨天形成的熱帶低壓TD21，而91ｗ距離台灣較遠，雖然後期路徑可能有些變數，但短期來看對台灣也沒有影響

「1天內將3颱共舞！」，臉書粉專「觀氣象看天氣」今日發文表示，目前，西北太平洋上十分熱鬧，在過去不到2天內就有3個熱帶性低氣壓形成，且都有發展成為颱風的潛力！

「觀氣象看天氣」提及，今天凌晨，位在小笠原群島東方的熱帶擾動（91ｗ）也成為熱帶低壓TD22，且環流結構看起來還不錯，預計未來1天內，第17至19號颱風將會相繼形成，分別會是米塔、樺加沙、浣熊。

目前台灣最需要關注的，則為昨天形成的TD21，而91ｗ距離台灣較遠，雖然後期路徑可能有些變數，但短期來看對台灣也沒有影響，至於目前混亂的西北太平洋上，誰會是誰？目前看來都不一定，可以說近一輪的西北太平洋颱風搶名大賽正式宣告開啟！

