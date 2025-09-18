523名40年資深優良教師創史上新高 鄭英耀：年底前提校事會議精進方案

今年滿40年的資深優良教師多達523人，創下史上最多人數紀錄。教育部長鄭英耀表示，資深優秀老師們是用青春成就台灣人才培育，非常不容易，令人感動，教育部將強化教師的支持系統。（教育部提供）

2025/09/18 11:05

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今（18）日舉行資深優良教師表揚大會，自1974年頒發該獎項迄今52年來，今（2025）年滿40年的資深優良教師多達523人，創下史上最多人數紀錄。針對台灣正面臨的教師退休潮，教育部長鄭英耀表示，資深優秀老師們是用青春成就台灣人才培育，非常不容易，令人感動，教育部將強化教師的支持系統，保障教師安心教學，學生專心學習，今年底前提出校事會議精進方案。

鄭英耀表示，他身為教育人，從小學老師、大學教授、大學校長，到現在擔任教育部長，這一路走來始終相信，教育不只是知識的傳遞，更是理解、陪伴與啟發，孩子有不同的特質與節奏，教育的美是讓他們能夠在被理解、被相信的環境裡，找到屬於自己的力量，所以尊重差異、支持多元與發展才是教育的真諦。

鄭英耀說，台灣今年人均GDP 22年來將首次超越韓國，歸功於台積電以及AI產業，且非短期現象，趨勢將會持續，台灣的產業與經濟成就，真正的幕後英雄要歸功各位老師的默默付出，百年樹人的教育夥伴。

鄭英耀表示，近年教育挑戰比過去更多，不論是行政工作、家長期待，還是快速變動的社會環境，都讓教學變得不容易，為強化教師的支持系統，教育部這些日子，針對校事會議運作廣徵意見，研議優化處理機制，保障教師安心教學，學生專心學習，希望今年底前提出精進方案；其次，為了落實行政減量，除持續減少訪視評鑑外，他允諾從教育部率先做起，建立司、處、署資料共享平台與機制，落實公文減量，避免資料重複填報，並精簡計畫申請流程，努力減少老師們不必要的負擔。

鄭英耀指出，教育部會協助地方政府逐年釋放正式教師員額，提供更多正職機會以穩定人力，今年首次對國教署轄下國私立高中職及國立國中小教師，發放敬師禮券1000元，對2.4萬名老師表達感謝，行政院長卓榮泰也自明年調高1.6萬名老師的「特教職務加給」至2800元，而自今年8月開始，公立中小學及幼兒園合格代理教師，可比照專任教師採計職前年資提敘薪級；另為充裕偏遠地區學校師資，自10月起，將放寬偏遠地區中小學代理教師之年資，可同時折抵教育實習及提敘薪級。

