2022池上地震花蓮3座橋梁垮 重建工程進度曝光

玉里高寮大橋目前進度達到7成，可望於明年4月汛期前完工通車，趕上明年的金針花季。（縣府提供）

2025/09/18 10:55

〔記者花孟璟／花蓮報導〕3年前9月18日池上地震在花蓮南區震度5弱，造成高寮、崙天大橋倒塌斷裂、玉長大橋成危橋後拆除，3年來兩岸居民以溪底便橋通行，但每次颱風豪雨必斷！縣府建設處土木科表示，目前3座大橋預計明年度可以完工通車，其中高寮大橋進度最快，將提前於明年4月通車，至於玉長、崙天大橋則要到明年11月才能完工。

縣府建設處說明，3座大橋在2022年9月震災後，歷經10月份工程會核定預算、前年進行基本設計、細部設計，去年初陸續動工後又遇到颱風豪雨汛期影響進度，其中跨秀姑巒溪聯絡台9線、玉里河東各聚落的高寮大橋新建工程，進度超前，估明年4月可提前通車！

建設處表示，高寮大橋總經費9.94億元，今年2月已完成全數基樁，截至9月15日預定進度53.10%，實際進度75.97%，超過預定進度22.87%，可望在2026年4月12日完工，提前恢復便捷安全的交通動線。

同樣是去年2月動工的玉長大橋，總經費5.2億元，是玉里源城、長良的居民往來秀姑巒溪兩岸的重要橋梁，截至本月中實際進度50.28%，比預計進度46.84%超前3.44%，預計在2026年11月7日完工。

跨富里鄉、卓溪鄉界的花78鄉道崙天大橋，復建工程實際進度47.41%，比預定進度45.34%超前，同樣預計明年11月7日完工，目前正進行墩柱基礎鋼筋組立及澆置作業。

玉長大橋及崙天大橋則預計明年11月完工，圖為玉長大橋施工情況。（縣府提供）

