    遊韓遇騷擾怎麼辦？ 在韓台人傳授安全守則、必備APP

    1名女子獨自站在首爾弘大商圈的夜店外；示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    

    2025/09/18 13:29

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣YouTuber劉力穎日前在南韓首爾弘大夜店區遭陌生男子攻擊，卻疑似未獲警方積極受理，引發外界熱議。事發後，1名長期旅居南韓的網友分享自身經驗，整理出多項旅韓安全注意事項，提醒赴韓旅遊的民眾務必提高警覺。

    該名網友在Threads發文表示，在南韓遇到陌生人搭訕時，切勿過度委婉拒絕，而應直接且嚴厲表明拒絕，否則容易被持續糾纏，並建議若仍無法脫身，可直接向周遭求助，或拿出手機開啟錄影並明言「我要錄影了」，一旦對方動手，務必撥打報警號碼「112」且不和解，「打一拳最高可罰300萬韓元（約新台幣6.5萬元）」。

    此外，首爾市政府也推出「서울시 안심이」（首爾特別市小安心APP），提供中文、英文及日文服務，能及時定位報警，並與CCTV管制中心連線，遇緊急狀況可即時派遣警力，還有回家路線監控、安心設施查詢及非法偷拍檢測等功能。不過，原Po提醒，「首爾特別市小安心APP」需要當地電話認證。

    原Po補充，外國人報警時可申請翻譯服務，無須擔心語言障礙，部分電線桿上還設有專屬報警按鈕。原Po補充，危險也並非南韓獨有，旅遊任何國家都可能遇上意外，呼籲大家保持警覺，若無法自行處理，一定要及時尋求協助。

