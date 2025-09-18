北市行動防災APP昨誤推2次停班課訊息 原因是北市府誤撈測試資料

北市議員顏若芳表示，昨天北市並無停班課，推播為誤傳。（顏若芳提供）

2025/09/18 10:51

〔記者楊媛婷／台北報導〕台北市的「行動防災APP」在昨天中午連續推播2則停班停課訊息，北市府後又稱並未發布停班停課通知，國家災防科技中心今（18日）表示，北市府使用的資料來自「民生示警公開資料平台」，該平台系統昨優化傳送一則「測試」訊息，但北市府廠商未察，撈錯資料才導致誤發。

不少在北市的民眾昨天中午12時04分、12時27分收到北市行動防災APP推播的停班停課訊息，北市府表示未發布該通知，會再追查原因。

請繼續往下閱讀...

國家災防科技中心表示，該中心推動國際通用的「共通示警協議」（Common Alerting Protocol,CAP）標準，並維運「民生示警公開資料平台」，該平台屬開放資料平台，目前已有38個單位提供61項災害示警資訊，並依CAP標準上傳，提供全國各產官學研界，無償自由下載並開發相關應用服務，北市府有下載下關資訊並由北市府開發北市防災APP。

國家災防科技中心表示，因人事行政總處昨天為進行「停班停課」發送系統優化，於昨天的11時51分以「全自動」方式傳送一則CAP程式碼至民生示警公開資料平台，其發送程序皆依CAP程式碼規範，同時程式碼「狀態」欄（ ）中明確標示「Test」（測試＿，以告知後端應用系統此為測試訊息。

國家災防科技中心組長張子瑩進一步說明，北市府的APP停班停課訊息發送錯誤，主要是因北市府負責維護該APP的廠商沒有看清該訊息為測試訊息，撈錯資料才造成誤發，也表示北市府有來電詢問，已向北市府說明測試碼都有清楚標示為測試。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法