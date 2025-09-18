大甲9處老舊危險農路 獲農水署挹注近千萬元改善

大甲多處農路龜裂，亟需改善。（記者張軒哲攝）

2025/09/18 10:34

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區多處農路老舊破損、逢雨易淹，造成地方交通危險，立委蔡其昌今日指出，爭取總經費約960萬投入改善大甲區9處農路，將進行路面刨鋪改善、排水設計改善及加強安全警示等，預計最快年底前完工。

大甲區公所提報9處老舊農路，改善範圍涵蓋大甲區頂店里、德化里、西岐里、江南里、龍泉里等，也是鄉村居民平日進入道路，蔡其昌表示，此次向農水署爭取近千萬總經費，用以改善雖然都是農路，但實際上就是當地里民的重要通行道路，未來將改善道路老舊破損、逢雨易淹的問題，帶給鄉親較安全的道路。

市議員施志昌說，大甲區幅員廣闊，有多處偏遠村落，只能依賴農路通行，也因此農路的路況就會影響當地居民通行安全，地方配合款的部分自己也會積極向市府爭取，盼盡快完成工程。

大甲區公所課長張勝評指出，工程改善範圍為甲安、西春泉及西岐農地重劃區內共9處道路，因年久使用，有局部沉陷、龜裂及車轍等現象，使得用路人通行環境不安全，希望改善現有道路品質，預計工程順利決標後約40天即可完工。

立委蔡其昌（左）徵起大甲九處農路改善經費。（記者張軒哲攝）

