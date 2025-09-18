新北五股景觀橋不只跨越河流 侯友宜：翻轉地方新風貌

新北市「五股環保藝術公園跨河景觀橋」18日開放通行。（記者翁聿煌攝）

2025/09/18 10:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「五股環保藝術公園跨河景觀橋」18日開放通行，市長侯友宜主持剪綵，為大家開箱這座全新地標，景觀橋不僅串聯五股坑溪兩側綠地，更讓前往「五股夏綠地」公園的路程縮短10分鐘，並設置無障礙電梯提升便利性，讓民眾散步、遛狗、騎腳踏車，都能走得更安全、更自在。

侯友宜表示，景觀橋是市府「翻轉五股」的重要建設之一，總經費投入達1.7億元，自3年前動工興建，橋梁設計以優雅的下拱式鋼構造型呈現，全長150公尺、橋面寬6公尺，可同時容納行人與自行車通行，另外，也考量各族群民眾需求，設置無障礙電梯、牽引坡道與休憩座椅，讓行動不便的長輩或推嬰兒車的家長都能輕鬆使用。

侯友宜說，色彩設計上更融入城市美學計畫，採用象徵五股濕地的主題色「五股藍」塗裝，展現生生不息的力量。夜間光雕照明點亮後，讓整座橋展現白天與夜晚不同的風貌，成為新北水岸的新亮點。

水利局長宋德仁指出，這座橋梁在設計上充分兼顧安全、防洪與生態保護，採取不落墩設計，避免阻礙水流並減少對河川生態的影響，同時將梁底高度抬高至計畫堤頂以上1公尺，確保未來堤防加高施作時仍保有足夠空間。橋體材質則選用高耐用、防腐蝕鋼材，橋面鋪設防滑地材，大幅降低後續維護成本，並提升行走安全。

侯友宜表示，新北市府自2019年起推動五股垃圾山整治，將原本雜亂的環境翻轉為今日的「五股環保藝術公園」，景觀橋是這個轉變的延伸與展現，連結城市與自然的生活走廊，提供阿公阿嬤帶孫子散步、年輕人運動休閒的好去處。

新北市「五股環保藝術公園跨河景觀橋」18日開放通行，串聯五股坑溪兩側綠地。（記者翁聿煌攝）

