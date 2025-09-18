別再丟了！ 屏東4間房積成垃圾屋 強制清除13.8噸廢棄物

內埔鄉公所與環保保強制清除，並派員消毒。（記者陳彥廷攝）

2025/09/18 10:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東內埔鄉4間連棟平房因屋主曾從事回收，鄰里養成劣習亂丟垃圾及回收物，主人潘姓老翁雖然已號稱歇業，但「生意」卻不減反增，成社區亂源，鄉公所昨天一大早出動強制清除，今天秤重後共清出高達13.8噸的垃圾及回收物，才告一段落，鄉代表鍾國雄還自費製作醒目的紅字條，要鄉親「別再丟了！」

74歲潘姓老翁家族所有的四間連棟平房，因他陸續發生中風及車禍後停止收受，但長期習慣仍引來鄉親丟棄，垃圾、回收物在下雨、太陽曝曬下，氣味惡臭令人不敢久留，更引來鼠輩橫行，昨天在清除過程中，潘翁卻仍不時想要「保留」某些他認為有價值的物品，甚至連鄰居都看不下去，出2000元「買下」才讓潘翁同意清走，但最後看到煥然一新的家門，水泥地也久違的重新曝曬到太陽，他又直說「謝謝」，顯見潘翁在整個強制清除過程的天人交戰。

屏東縣政府日前巡查後了解潘翁現況，唯恐颱風來襲除造成垃圾四散外，也怕下雨造成器皿積水成登革熱溫床，因此安排昨天進場清除並消毒，事前評估垃圾量大，還出動山貓及抓斗車等4車11人大陣仗到場清除，在烈日下清潔隊人員開著山貓不斷來回送出垃圾，今天統計，共清出13.8公噸的垃圾及回收物，由於去年台灣一般廢棄物的量，為每人約0.5噸，等同是一個人27年多的廢棄物量，數量之大令人咋舌。

屏縣環保局表示，由於擔心後續還有鄉親亂丟垃圾造成髒亂，鄉代表鍾國雄自費製作有「請勿丟置回收及垃圾 違者依法告發」字樣的紅布條直接懸掛在潘翁家門口，環保局也已在附近裝設監視器，嚇阻仍想隨意亂丟的民眾，呼籲民眾應配合清潔隊定時拿出垃圾或回收物，以免觸法也成為環境二次污染的共犯。

內埔鄉公所強制清除。（記者陳彥廷攝）

內埔鄉公所與環保局強制清除，並派員消毒。（記者陳彥廷攝）

鄉代鍾國雄自費掛上警示紅布條。（記者陳彥廷攝）

最後清乾淨的模樣。（記者陳彥廷攝）

