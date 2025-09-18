45歲罹病失去四肢 王致遠獲師鐸獎以生命啟發教學

2025年師鐸獎得主江彥麟（左起）、黃乃文、 王致遠、倪同娟、江曾為美以自己豐富深刻的人生，帶領及陪伴學生勇敢探索和學習。（記者王藝菘攝）

2025/09/18 10:18

〔記者林曉雲／台北報導〕國立中山大學企業管理學系副教授王致遠，45歲時罹患非典型感染造成四肢截肢，是台灣首位接受雙手異體移植者，他接受也克服人生中的重大打擊，並用罕見的生命經歷陪伴學生，曾獲周大觀熱愛生命獎，今（18）日再榮獲教育部師鐸獎殊榮。他受訪表示，老天爺既然讓他繼續活著，應該是要給他什麼任務，罹病改變他的生命和教學，過往會比較嚴格要求學生，現在可以更同理學生，用心傾聽和陪伴學生面對人生的難題。

師鐸獎歷年都在陽明山中山樓頒獎，教育部首度在台北市區舉行頒獎典禮，減少獲得最高殊榮的72位老師及親友舟車勞頓。

請繼續往下閱讀...

王致遠也曾陪伴一名二度在退學邊緣的學生走出人生低谷，在這名學生罹患大腸癌病逝前給予鼓勵，多次獲得中山大學的教學獎項。他受訪時為大學生抱屈，認為畢業學分太多，加上交換和實習，要在3年內修完學分才能準時畢業，也讓學生不得不修一些「涼課」，但造成「沾醬油」式學習，而浪費老師和學生彼此的時間。

師鐸獎得主桃園市會稽國中總務主任倪同娟，以及基隆市安樂高中老師黃乃文，都是擁有跨域歷練才成為老師。倪同娟從政大中文系畢業後，曾當過空服員，也去美國教小孩學華語，後考上正式老師，一圓小學四年級就想當老師的夢想，她以自身經歷鼓勵學生勇敢探索；黃乃文是國立清華大學輻射生物碩士，曾是一般上班族，後回家鄉擔任老師，致力推動戶外教育，帶學生撿海廢、走讀基隆，從潮間帶到遺址，投入基隆400年歷史研究，讓一半出走雙北的基隆孩子，有機會與家鄉有深刻連結。

此外，花蓮高商總務主任江曾為美第一份工作就是回母校當老師，也是花商第一個拿到師鐸獎的老師，很感謝當年她的實習輔導老師王秀英（台北士商退休老師）全心栽培，在得知她拿到師鐸獎時，王秀英比她更開心，當年付出影響了更多孩子受惠，而長期做行政工作，讓她有點感嘆，以前大家很願意從早做到晚，但現在老師需要更多個人時間，接行政的意願不高，雖然「人」是最大的挑戰，但她相信只要建立好制度，減化行政，就能夠做好傳承工作。

新北市樹林區三多國小註冊組長江彥麟，在迄今25年教學生涯中有17年擔任導師，為了幫學生搭建舞台和擁有安定感，成立躲避球隊，陪伴學生在放學後和假日打躲避球，他說，學生認為老師什麼都會，但「老師不會」是好事，才能和學生一起學習，球員即使大學畢業、工作都會回到球隊，最大的球員學生已34歲，球員夫妻的小孩也成為他的學生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法