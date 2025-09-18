竹北蓮花路、鳳岡路5段路面殘破 竹縣府斥資1225萬改善

竹北鳳岡路5段與西濱橋下的路口鋪面殘破。（記者黃美珠攝）

2025/09/18 10:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市蓮花路與鳳岡路5段多處路段路面殘破且標線磨損模糊，多年都沒有重鋪，已經影響行車安全，當地民眾向新竹縣議會副議長王炳漢陳情，會堪後，王炳漢發現須立刻改善的路段長達3公里多，縣府工務處已計畫發包花1225萬，年底前做好改善。

縣府工務處表示，這次道路改善工程分為2部分，首先是竹4線（鳳岡路5段）5公里655公尺處起到7公里602公尺處，總長1.947公里，平均寬度6米，總經費735萬元。

請繼續往下閱讀...

另一處就竹73線（蓮花路）550公尺處起往1公里832公尺處，總長1.282公里，平均路寬7公尺，將需490萬施作：共需30個日曆天就能完工，預計年底前可做好。

王炳漢説，蓮花路與鳳岡路5段是尚義里當地交通要道，其中鳳岡路5段是通往新月沙灣、拔子窟等濱海休閒區的必經道路；蓮花路則銜接西濱快速公路進出竹北市區，居民生活通勤和遊客觀光等車流都持續增加。

這2個路段平日還有許多重車會經過，輾壓時間久了，路面出現許多龜裂破損，很多地方不平整，標線也因為磨損而不清楚，對行車安全存在威脅。

最誇張是近5年來都沒重新刨鋪更新改善過，因此他協調縣府工務處與尚義里長曾福等多次會勘，加速研議施工改善，以解決鄉親困擾，提升整體交通品質。

新竹縣議會副議長王炳漢（中）接獲陳情，會同縣府、鄉親等實勘蓮花路和鳳岡路5段的路面狀況。（記者黃美珠攝）

新竹縣議會副議長王炳漢（中）接獲陳情，會同縣府、鄉親等實勘蓮花路和鳳岡路5段的路面狀況，敲定經費、年底前完成改善。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法