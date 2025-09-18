為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹北蓮花路、鳳岡路5段路面殘破 竹縣府斥資1225萬改善

    竹北鳳岡路5段與西濱橋下的路口鋪面殘破。（記者黃美珠攝）

    竹北鳳岡路5段與西濱橋下的路口鋪面殘破。（記者黃美珠攝）

    2025/09/18 10:19

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市蓮花路與鳳岡路5段多處路段路面殘破且標線磨損模糊，多年都沒有重鋪，已經影響行車安全，當地民眾向新竹縣議會副議長王炳漢陳情，會堪後，王炳漢發現須立刻改善的路段長達3公里多，縣府工務處已計畫發包花1225萬，年底前做好改善。

    縣府工務處表示，這次道路改善工程分為2部分，首先是竹4線（鳳岡路5段）5公里655公尺處起到7公里602公尺處，總長1.947公里，平均寬度6米，總經費735萬元。

    另一處就竹73線（蓮花路）550公尺處起往1公里832公尺處，總長1.282公里，平均路寬7公尺，將需490萬施作：共需30個日曆天就能完工，預計年底前可做好。

    王炳漢説，蓮花路與鳳岡路5段是尚義里當地交通要道，其中鳳岡路5段是通往新月沙灣、拔子窟等濱海休閒區的必經道路；蓮花路則銜接西濱快速公路進出竹北市區，居民生活通勤和遊客觀光等車流都持續增加。

    這2個路段平日還有許多重車會經過，輾壓時間久了，路面出現許多龜裂破損，很多地方不平整，標線也因為磨損而不清楚，對行車安全存在威脅。

    最誇張是近5年來都沒重新刨鋪更新改善過，因此他協調縣府工務處與尚義里長曾福等多次會勘，加速研議施工改善，以解決鄉親困擾，提升整體交通品質。

    新竹縣議會副議長王炳漢（中）接獲陳情，會同縣府、鄉親等實勘蓮花路和鳳岡路5段的路面狀況。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議會副議長王炳漢（中）接獲陳情，會同縣府、鄉親等實勘蓮花路和鳳岡路5段的路面狀況。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議會副議長王炳漢（中）接獲陳情，會同縣府、鄉親等實勘蓮花路和鳳岡路5段的路面狀況，敲定經費、年底前完成改善。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議會副議長王炳漢（中）接獲陳情，會同縣府、鄉親等實勘蓮花路和鳳岡路5段的路面狀況，敲定經費、年底前完成改善。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播