928教師節在即 新北擴大教師節禮金發放、推教師專屬藝文與運動場館優惠

教育局表示，今年擴大教師節禮金發放對象，除現職教師，新增學校職員、工友及教育部增置教師等人員共約43000人，每人可獲贈1000元禮金。（記者黃子暘攝）

2025/09/18 10:17

〔記者黃子暘／新北報導〕9月28日教師節在即，自今年起也被列為國定假日，新北市教育局長張明文表示，新北多個藝文、運動場館響應推出專屬活動，憑教師證可享免費使用健身房、免費身體檢測以及多項折扣優惠另外；另，今年擴大教師節禮金發放對象，除現職教師，新增學校職員、工友及教育部增置教師等人員共約43000人，每人可獲贈1000元禮金，比去年增加5200人。

教育局說，今年首度將教師節禮金發放對象擴大，表達市府對教育工作人員的感謝與支持，也盼透過跨局處合作推出教師節藝文、運動及數位等多元優惠，讓教育人員享受教師節假期；新北多個場館響應推出教師專屬活動，包括八里十三行博物館、瑞芳黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館推出坑道免費體驗、手作活動優惠與購物折扣等，淡水古蹟博物館推出「古蹟文化廊帶」走讀活動，新北市圖書館五股分館則規劃藝文講座與電影欣賞。

此外，新北教育局表示，多個國民運動中心與健身房開放教師憑證免費入場或享課程折扣，協助教師釋放壓力、養成運動習慣；數位平台部分，「新北名師共學基地LINE官方社群」推出完成任務抽iPad、禮券等活動，「新北校園通APP」推出「咖啡分批取」的買一送一等多項專屬優惠。

教育局補充，各項教師節優惠資訊可至「新北市社會教育資源網」或「新北學BAR」粉絲專頁查詢。

