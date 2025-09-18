苗栗英才書院後殿屋瓦崩落 安全惹疑慮

苗栗縣英才書院後殿屋瓦鬆脫崩落。（記者彭健禮攝）

2025/09/18 10:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣英才書院，前身為閩南書院，為前縣長劉政鴻任內所建，落成迄今11年，祀奉文昌帝君，每年大考時總吸引許多考生參拜，不過，近日有民眾發現書院後殿後方屋頂有不小面積的瓦片鬆脫崩落，安全有疑慮。主管單位縣府教育處表示，會派員前往了解，予以區隔，後續請廠商修復，並一併檢整屋瓦狀態。

記者實際走訪，目測英才書院後殿後方屋頂約有面積4~6平方公尺的瓦片鬆脫崩落，雖書院後方為北勢溪清水廊道，但廊道與書院後殿建物尚有約3~4公尺的距離且有圍牆阻隔，不致有立即性危險，但對入館參觀者有安全疑慮，且側殿也有零星屋瓦鬆脫情形。

縣府教育處副處長彭德俊表示，會請業務單位人員前往了解，予以區隔，後續請廠商修復，並一併檢整書院其他屋瓦狀態，以維護民眾安全。

高鐵苗栗站位於後龍鎮，縣府配合設站，開發周邊農地成為高鐵特定區，並闢有北勢溪清水廊道、客家圓樓、閩南書院等設施及場館。

閩南書院於2014年落成，惟地方考究在地文史，基於傳承苗栗縣教育、文化考量及維護族群和諧目標，延續清光緒15年（西元1889年）在苗栗市文昌祠創設的「英才書院」為新名。

英才書院除週一休館，開放民眾免費參觀，並設置文昌祠、祭孔大成殿、學舍等區域，每到大考時總吸引許多學子參拜，祈福金榜題名。

民眾發現書院後殿後方屋頂有不小面積的瓦片鬆脫崩落，安全有慮。（記者彭健禮攝）

英才書院開放民眾免費參觀，並設置文昌祠、祭孔大成殿、學舍等區域，每到大考時總吸引許多學子參拜，祈福金榜題名。（記者彭健禮攝）

