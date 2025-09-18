響應世界學校乳品日 北市「鮮奶週報」翻倍領

配合世界學校乳品日，台北市鮮奶週報9/22至9/28可多領1瓶鮮奶或豆漿。（資料照）

2025/09/18 10:07

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府推動「鮮奶週報—生生喝鮮奶」，讓學童每週可領1瓶鮮奶或豆漿，為響應9月24日「世界學校乳品日」，北市教育局今（18日）宣布，當週（9/22-9/28）推出加碼活動，符合資格學童可領2瓶鮮奶或豆漿。

聯合國世界糧農組織（FAO）將每年9月的最後一個星期三訂為「世界學校乳品日」，為響應國際「世界學校乳品日」並強化飲用乳品習慣，教育局特別加碼，9月22日至28日期間，學童除可領取每週原有的1瓶鮮奶，再多加1瓶，等於當週可兌換2瓶。就讀或設籍台北市的2至12歲學齡兒童，只要持數位學生證、幼兒數位卡證或兒童優惠卡，即可至合作的7-ELEVEN、OK、全家、全聯、美廉社、家樂福超市（部分門市適用）、萊爾富等7大通路兌換。

此外，教育局也提醒，配合9/1起「鮮奶週報」2.0上路，規劃「食在營養～抽獎三重奏」系列活動，自今年9月一路延續至明年1月25日，獎項豐富多元，第一重「食在營養月月抽」，凡於活動期間兌換1次鮮奶或豆漿，就能獲得1次抽獎機會，每月抽出100名幸運兒，贈送「兒童新樂園一日樂FUN券」；第二重「百萬幸運兒」，當全市累積兌換人次達百萬里程碑，該位兌換者將獲得Switch遊戲機（含健身環及手把），成為萬眾矚目的「百萬幸運兒」；第三重「全勤獎」，凡於活動期間達成每週全勤兌換者，除可獲得跳繩一條，還能參加加碼抽，贏得「休閒農場套票」，與家人同遊農場，體驗食農教育。

