9月就有櫻花可賞 花蓮美崙山河津櫻綻放

花蓮美崙山河津櫻提早半年綻放。（記者游太郎攝）

2025/09/18 09:53

〔記者游太郎／花蓮報導〕時序雖已入秋，但花蓮地區白天仍有超過攝氏30度以上高溫，美崙山卻意外出現2棵河津櫻綻放，讓早起登山民眾嘖嘖稱奇；園藝博士黃瑞祥表示，研判可能是8至9月花蓮地區雨水較少，久旱加上最近日夜溫差較大，才會出現櫻花生長錯亂的現象。

美崙山是花蓮市民晨昏運動的熱門地點，海拔僅約110公尺，近日有民眾發現，位於生態館旁的2棵河津櫻，竟然悄悄地開花，民眾們看到後欣喜不已，直呼是初秋的小確幸。

這2棵河津櫻約為15年前縣府農業處栽種，當年前縣長傅崐萁曾有意在美崙山打造東台灣最大的平地櫻花林，但因氣候條件未能如願，這2棵河津櫻是少數僅存的櫻花，屬日本早開的櫻花蓮品種，通常每年1月下旬至3月間盛開，是冬末春初的賞花代表，縣府並未特別進行催花處理，但卻自發提早綻放，研判是今年受到氣候異常影響，對植物自然周期造成影響，導致花期錯亂。

園藝專家黃瑞祥說，研判8月迄今下雨較少，加上近日來時序進入初秋，日夜溫差導致河津櫻花期錯亂，其實平地栽種櫻花本來就不利生存，缺少加上溫度變化劇烈，這也是植物提早開放自救的機制。

美崙山河津櫻提前綻放，讓登山民眾嘖嘖稱奇。（記者游太郎攝）

