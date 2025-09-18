國光客運1815線尖峰時段加開10班 通勤族比讚

之前因為司機流失，導致國光客運被迫減班，在地方民代反映下，國光客運1815線巴士尖峰時段增開10班次，紓解通勤族候車壓力。（記者俞肇福攝）

2025/09/18 09:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕國光客運司機流失，導致行駛於北海岸、基隆到台北間的國光客運1815國道客運，衍生減班問題讓通勤族哀哀叫，在地方民代反映爭取下，國光客運總經理任季男本週一（15日）一早6點20分親自在長庚醫院站視察車班與人流，派員記錄各時段人流狀況，隔天調度車輛因應，讓這3天通勤族很有感。

民進黨基隆市議員鄭文婷表示，過去有段時間國光客運司機人力不足，導致國光客運1815路線一度減少班次，基隆長庚醫院周邊大型社區林立，造成位於1815線基隆境內倒數第二站的長庚醫院站通勤族壓力倍增，早上6點多就在麥金路沿線候車，以免太晚出門上不去國道客運。

鄭文婷指出，經過協調，業者已承諾不僅補齊減少的班次，更在每天上下班尖峰時段加開10班，讓國光客運1815線巴士每天行駛於新北市金山到台北的總班次達到305班，尖峰時段的班距縮短為每5分鐘一班，大幅減少等候時間，便利性大幅提升。

同時，國光客運也會依照各站需求，調整預估上車人數，避免前段站牌擁擠卻影響後段乘客上車的情況。鄭文婷強調，現在通勤族上班「不用再在橘郡門口（長庚醫院站）大排長龍」，更快、更安心抵達上班地點。

通勤族陳先生說，以前每天早上6點30分就要出現在站牌，與到台北上學的成功高中、松山高中學生一起排隊，因為長庚醫院站是位於1815線基隆境內倒數第二站，還好司機每站有控管上車人數，但是排隊至少要等30分鐘才上車，現在至少縮短20分鐘候車，甚至有時候排不到5分鐘，就能上車，真的很有感；不過，就是辛苦國光客運員工。

之前因為司機流失，導致國光客運被迫減班，在地方民代反映下，國光客運1815線巴士尖峰時段增開10班次，紓解通勤族候車壓力。（記者俞肇福攝）

