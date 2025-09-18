濁水溪甜根子草花海夯 防治揚塵施工開挖溝渠、設沙丘惹怨

濁水溪床一大片甜根子草花海被譽為史詩般美景，吸引遊客湧入觀賞。（圖由民眾提供）

2025/09/18 10:04

〔記者李文德／雲林報導〕西螺大橋下方濁水溪床一大片甜根子草花海，近來被譽為史詩級秘境，但也引起民眾開車進入河床，導致抑制揚塵的稻草蓆遭毀，日前施工單位在便道上以沙丘阻擋，更開挖深度1公尺溝渠，組起「2道防線」引起民眾抱怨不友善。第四河川署表示，已製作告示牌呼籲民眾不要開車闖入。

濁水溪河床的甜根子草是水利署第四河川分署為防治揚塵播撒，卻意外成就濁水溪秋季限定美景，每到9月甜根子草開花季節，9月中旬至10月中旬花況最佳，從溪州大橋到西螺大橋間一眼望去白茫茫，近來不少民眾將空拍影片、照片上傳，引起網友熱烈回響。

不過近日有民眾在臉書貼文，指進去的路不是很友善，怪手在馬路上挖1公尺深壕溝，看到老人家在家人的攙扶下翻「翻山越嶺」很危險，有關單位可以整理周圍空間、停車場，甚至賞景路線。

第四河川分署副署長張朝恭表示，近來有遊客從濁水溪西螺大橋附近欣賞甜根子花海，發現車輛進入正在施作揚塵防治工程的施工便道，還直接進入高灘地，損壞正鋪設的稻草蓆。現在已經在便道入口處設置警告標語以及相關措施，避免車輛闖入，影響工程進行以及人員安全，更呼籲民眾可在適合賞景的地點來拍照，非施工車輛請勿進入。

張朝恭表示，至於民眾反映不友善的沙丘及溝渠，會做適當處理，加上最近又有颱風生成，氣候不穩定，會視情況處理。

大批民眾開車進入河床，揚塵防治工程單位開挖溝渠，阻隔一般車輛進入。（圖由民眾提供）

