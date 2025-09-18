密密麻麻！糠蝦群聚毛司嶼 吸引大批鯨鯊追逐覓食

大型鯨鯊在毛司嶼追逐糠蝦覓食，穿梭遊艇旁身形龐大。（銀海遊艇提供）

2025/09/18 10:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖北海毛司嶼海域，水深45米處，海面佈滿數千萬隻糠蝦，密密麻麻漂浮群聚，吸引丁香、海鳥、鬼鰏魟及鯨鯊等掠食性動物追逐覓食，甚至大型鯨鯊直接從船頭穿越船底覓食，帶來視覺感官的震撼效應。

快艇船約有45呎長，大的鯨鯊比船還長，小的也有30多呎長，鯨鯊數量有5到8隻，同時在覓食糠蝦，位置就在小白沙嶼東北方，是白沙鄉極東的界址，為玄武岩之沈水岩礁，其內含有橄欖岩團塊，退潮時則露出一大片海蝕平臺。「毛司」按台語語音是「無嶼」（不是嶼）的意思。亦即因為潮汐漲落影響，無法經常見到島的全貌，實在是「不時常有」的島嶼。

由於毛司嶼附近暗礁林立，一般遊艇不敢靠近，觀光活動並不活躍。而廣大的海蝕平台在一年四季展現不同的風貌，春、夏兩季因為豐富的浮游生物，不僅吸引紅燕鷗、鳳頭燕鷗在此棲息、覓食。而良好的磯釣環境更讓不少海釣客慕名前來。冬季在強勁的東北季風吹拂之下，提供豐富的營養鹽，因此也盛產紫菜，現在是由鳥嶼人具有採收權利。

糠蝦是一種淡海水皆可生存的小型甲殼類動物，身體細長透明，因其適口性佳，對魚類有強烈的吸引力，這些大型鯨鯊和蝠魟，以濾食為主，這些糠蝦正是他們的食物，先前在澎湖漁業生物研究中心調查的時候，在珊瑚礁區常會有大量的糠蝦聚集，使珊瑚礁如同蒙上一層霧一樣，這也是北海成為丁香魚重要漁場的主因。

毛司嶼海域成千上萬糠蝦聚集，吸引大批覓食動物追逐而來。（銀海遊艇提供）

