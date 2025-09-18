為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    密密麻麻！糠蝦群聚毛司嶼 吸引大批鯨鯊追逐覓食

    大型鯨鯊在毛司嶼追逐糠蝦覓食，穿梭遊艇旁身形龐大。（銀海遊艇提供）

    大型鯨鯊在毛司嶼追逐糠蝦覓食，穿梭遊艇旁身形龐大。（銀海遊艇提供）

    2025/09/18 10:04

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖北海毛司嶼海域，水深45米處，海面佈滿數千萬隻糠蝦，密密麻麻漂浮群聚，吸引丁香、海鳥、鬼鰏魟及鯨鯊等掠食性動物追逐覓食，甚至大型鯨鯊直接從船頭穿越船底覓食，帶來視覺感官的震撼效應。

    快艇船約有45呎長，大的鯨鯊比船還長，小的也有30多呎長，鯨鯊數量有5到8隻，同時在覓食糠蝦，位置就在小白沙嶼東北方，是白沙鄉極東的界址，為玄武岩之沈水岩礁，其內含有橄欖岩團塊，退潮時則露出一大片海蝕平臺。「毛司」按台語語音是「無嶼」（不是嶼）的意思。亦即因為潮汐漲落影響，無法經常見到島的全貌，實在是「不時常有」的島嶼。

    由於毛司嶼附近暗礁林立，一般遊艇不敢靠近，觀光活動並不活躍。而廣大的海蝕平台在一年四季展現不同的風貌，春、夏兩季因為豐富的浮游生物，不僅吸引紅燕鷗、鳳頭燕鷗在此棲息、覓食。而良好的磯釣環境更讓不少海釣客慕名前來。冬季在強勁的東北季風吹拂之下，提供豐富的營養鹽，因此也盛產紫菜，現在是由鳥嶼人具有採收權利。

    糠蝦是一種淡海水皆可生存的小型甲殼類動物，身體細長透明，因其適口性佳，對魚類有強烈的吸引力，這些大型鯨鯊和蝠魟，以濾食為主，這些糠蝦正是他們的食物，先前在澎湖漁業生物研究中心調查的時候，在珊瑚礁區常會有大量的糠蝦聚集，使珊瑚礁如同蒙上一層霧一樣，這也是北海成為丁香魚重要漁場的主因。

    毛司嶼海域成千上萬糠蝦聚集，吸引大批覓食動物追逐而來。（銀海遊艇提供）

    毛司嶼海域成千上萬糠蝦聚集，吸引大批覓食動物追逐而來。（銀海遊艇提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播